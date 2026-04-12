मोबाइल में 100 से अधिक गंदे वीडियो, टेलीग्राम पर अपलोड कर कमाई की कोशिश; पटना में धराया शातिर

पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया। फोन की जांच में बच्चियों के 100 से अधिक अश्लील वीडियो मिले। पूछताछ में पता चला कि वह सोशल मीडिया से बच्चियों का वीडियो डाउनलोड करता था। फिर उसे एडिट कर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता था।

राजधानी पटना से सटे पालीगंज में बच्चियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले एक शख्स को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के मोबाइल से 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की धाराओं में केस दर्ज कर उसे शनिवार को जेल भेज दिया है।

साइबर पुलिस को सूचना मिली थी कि पालीगंज निवासी नितिश किशोर कौशल (32) बच्चियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। सूचना के बाद एसआई अनुज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने जांच शुरू की और आरोपित की पहचान की। जांच में उसके मोबाइल की लोकेशन पालीगंज के अख्तियारपुर क्षेत्र में मिली। सत्यापन के बाद साइबर पुलिस ने पालीगंज थाना की मदद से उसके घर पर छापेमारी की। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया। फोन की जांच में बच्चियों के 100 से अधिक अश्लील वीडियो मिले। पूछताछ में पता चला कि वह सोशल मीडिया से बच्चियों का वीडियो डाउनलोड करता था। फिर उसे एडिट कर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता था। आरोपित शादीशुदा है और निजी कंपनी में नौकरी करता है। उसकी दो बेटियां भी हैं।डीएसपी सह साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो अपलोड करना और उनका प्रसार करना गंभीर अपराध है।

मोबाइळ-गहने लूटने वाले धराए रेल पुलिस ने मोबाइल, आभूषण, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के चार बदमाशों को पटना से ही सटे दानापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट और चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।