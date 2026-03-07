Hindustan Hindi News
चचेरी बहन से इश्क लड़ाने वाले युवक की हत्या, होली के दिन छत पर पकड़े गए थे दोनों

Mar 07, 2026 09:28 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नालंदा
नालंदा जिले के पांकी गांव में चचेरी बहन से इश्क लड़ाने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक और युवती होली के दिन घर की छत पर पकड़े गए थे। मृत युवक पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी हैं।

बिहार के नालंदा जिले में प्रेम प्रसंग में एक युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात सिलाव थाना क्षेत्र के पांकी गांव की है। मृतक की पहचान 25 साल के मणि कुमार के रूप में हुई है। उसका रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। होली के दिन युवक और युवती दोनों छत पर पकड़े गए थे। इसके बाद युवक और युवती के परिजन के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद से मणि गायब बताया जा रहा था। वह पहले से शादीशुदा था।

शनिवार सुबह उसका शव पांकी गांव के बाहर महादेव स्थान के पास सड़क निर्माण के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में उपलाता हुआ मिला। वह दो बच्चों का पिता था। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। पहचान छुपाने के लिए चेहरे को बेरहमी से कुचल दिया गया है। पुलिस ने चचेरे भाई समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

होली के दिन हुआ था बवाल, बुलानी पड़ी थी पुलिस

मणि के भाई सन्नी की मानें तो करीब एक साल से युवक और युवती का अफेयर चल रहा था। परिवार के लोगों को इसकी जानकारी थी। इसी वजह से मणि की पत्नी उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ दिल्ली चली गई थी। होली के दिन शाम को युवती छत की दीवार फांदकर उनकी छत पर पहुंच गई।

युवक के घर वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़कर युवती के परिजन को जानकारी दे दी। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस बुलानी पड़ी थी। सूचना पाकर पहुंची डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत करवाया था।

मृतक की मां ममता देवी ने बताया कि होली के दिन हुए विवाद के बाद गांव के ही राजेश कुमार, गुलशन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, छोटू कुमार और सोनल कुमार, मणि को अपने साथ बुलाकर ले गए थे। जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिजन ने खोजबीन शुरू की। आरोपियों ने परिजन को यह कहकर गुमराह किया कि वह अपनी मौसी के घर चला गया है। शनिवार सुबह लाश मिलने पर हत्या का खुलासा हुआ।

वहीं, शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ डीएसपी मौके सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। डीएसपी ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग में हत्या का प्रतीत होता है। युवक के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। इससे अंदेशा है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई है।

उन्होंने कहा कि परिजन के बयान पर पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

Nalanda Love Affair love affair crime
