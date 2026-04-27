Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना में लोढ़ा से कूच बच्ची की हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव; आरोपी के मोबाइल में मिले गंदे वीडियो

Apr 27, 2026 07:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, स्टील के दूध का केन, खून से सना तकिया, कवर व बेडशीट आदि बरामद किया गया है। रंजीत के पास से मिले मोबाइल में कई अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटो मिले हैं।

पटना में लोढ़ा से कूच बच्ची की हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव; आरोपी के मोबाइल में मिले गंदे वीडियो

पटना के बाइपास थाना क्षेत्र में अपहरण कर 10 वर्षीया छात्रा की हत्या पड़ोसी ने ही कर दी थी। पुलिस ने आरोपित रंजीत कुमार (39) शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। घटना वाले दिन बच्ची दूध देकर वापस घर लौट रही थी, तभी रंजीत उसे बहाने से अपने कमरे में ले गया। शोर मचाने पर पकड़े जाने के डर से उसने लोढ़ा से वार कर बच्ची की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने शव को बेड के नीचे छुपा दिया था। गुरुवार की अहले सुबह आरोपित के शव को तालाब में फेंकने जा रहा था, तभी पुलिस गश्ती देख उसे कूड़े के पास फेंककर भाग गया।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, स्टील के दूध का केन, खून से सना तकिया, कवर व बेडशीट आदि बरामद किया गया है। रंजीत के पास से मिले मोबाइल में कई अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटो मिले हैं। छात्रा के साथ गलत हुआ है या नहीं इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:शुरू में राष्ट्रीय गीत अंत में बिहार राज्य गीत; सरकारी कार्यक्रमों के लिए फरमान
ये भी पढ़ें:बिहार में दो दिन आफत, यहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पटना में स्कूलों का समय बदला

बाइपास थाना क्षेत्र निवासी छात्रा बीते बुधवार की सुबह दूध पहुंचाने के लिए मिठा कुआं गई थी। काफी देर तक बच्ची वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की थी। अतापता नहीं चलने पर परिजनों ने इसकी शिकायत बाइपास थाने में की थी। इसी दौरान गुरुवार तड़के जल्ला हनुमान मंदिर के पास कूड़ेदान में कंबल से लिपटा बच्ची का शव बरामद हुआ। मामले में एसपी सिटी पूर्वी परिचय कुमार की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया था।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित रंजीत कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। वह ठेला पर स्टीकर चाबी का रिंग बेचता है। उसने पुलिस को बताया कि बच्ची पर वह करीब दो महीने से नजर रख रहा था। वह उसे बीच-बीच में स्टीकर, फोटो और कुछ रुपये देता था।

ये भी पढ़ें:बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ IAS अफसरों का ट्रांसफर, 'सम्राट' सरकार का प्लान

सबूत मिटाने में लगा था आरोपित

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना वाले दिन रंजीत स्टीकर देने के बहाने छात्रा को अपने कमरे में ले गया। इसके बाद बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा। चीखने पर उसने लोढ़ा से बच्ची के सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित सबूत मिटाने में लगा था। एसएसपी ने कहा कि घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। इससे पुलिस की कार्रवाई बाधित हुई। पुलिस ने हंगामा करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime News Crime News Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।