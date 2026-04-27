पटना में लोढ़ा से कूच बच्ची की हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव; आरोपी के मोबाइल में मिले गंदे वीडियो

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, स्टील के दूध का केन, खून से सना तकिया, कवर व बेडशीट आदि बरामद किया गया है। रंजीत के पास से मिले मोबाइल में कई अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटो मिले हैं।

पटना के बाइपास थाना क्षेत्र में अपहरण कर 10 वर्षीया छात्रा की हत्या पड़ोसी ने ही कर दी थी। पुलिस ने आरोपित रंजीत कुमार (39) शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। घटना वाले दिन बच्ची दूध देकर वापस घर लौट रही थी, तभी रंजीत उसे बहाने से अपने कमरे में ले गया। शोर मचाने पर पकड़े जाने के डर से उसने लोढ़ा से वार कर बच्ची की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने शव को बेड के नीचे छुपा दिया था। गुरुवार की अहले सुबह आरोपित के शव को तालाब में फेंकने जा रहा था, तभी पुलिस गश्ती देख उसे कूड़े के पास फेंककर भाग गया।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, स्टील के दूध का केन, खून से सना तकिया, कवर व बेडशीट आदि बरामद किया गया है। रंजीत के पास से मिले मोबाइल में कई अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटो मिले हैं। छात्रा के साथ गलत हुआ है या नहीं इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

बाइपास थाना क्षेत्र निवासी छात्रा बीते बुधवार की सुबह दूध पहुंचाने के लिए मिठा कुआं गई थी। काफी देर तक बच्ची वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की थी। अतापता नहीं चलने पर परिजनों ने इसकी शिकायत बाइपास थाने में की थी। इसी दौरान गुरुवार तड़के जल्ला हनुमान मंदिर के पास कूड़ेदान में कंबल से लिपटा बच्ची का शव बरामद हुआ। मामले में एसपी सिटी पूर्वी परिचय कुमार की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया था।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित रंजीत कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। वह ठेला पर स्टीकर चाबी का रिंग बेचता है। उसने पुलिस को बताया कि बच्ची पर वह करीब दो महीने से नजर रख रहा था। वह उसे बीच-बीच में स्टीकर, फोटो और कुछ रुपये देता था।