गमछे से बांधा पैर और गले में साड़ी का फंदा, बिहार में युवक के शव को छत की कुंडी से लटका दिया; सनसनी

बिहार में भभुआ जिले के चकबंदी रोड में एक किराए के मकान की छत की कुंडी से रविवार की रात लटकर रहे युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया। मृतक 20 वर्षीय इंद्रदेव सिंह उर्फ बबलू अधौरा थाना क्षेत्र के टोड़ी गांव निवासी उमेश यादव का पुत्र था। मृतक की मां गीता देवी ने भभुआ थाना में आवेदन देकर बेटे की हत्या कर उसके शव को कुंडी से लटका देने का आरोप चार लोगों पर लगाया है। पुलिस को दिए आवेदन में गीता ने कहा है कि उसके बेटे के पैर को गमछा से बांधा गया था। गले में साड़ी का फंदा लगा कुंडी से लटका दिया गया था।

घटना के दौरान घर पर बबलू अकेले थे। वह अपने छोटे बेटे सूर्यदेव यादव के साथ सोनहन स्थित अपनी बहन के घर गई थी। उसके पिता उमेश यादव गांव पर थे। जब वह बहन के घर से रविवार की शाम छह बजे अपने किराए के मकान में लौटी तो कमरे से अधौरा के चोरपनिया, बेलांव के खरेंदा, लोहरा और टोड़ी गांव के चार लोगों को भागते हुए देखा। उसने आवेदन में लिखा है कि उक्त चारों लोग बबलू को मनरेगा में काम दिलवाने के लिए ले जाते थे।

उसी में पैसा के लेनदेन को लेकर पूर्व में चारों लोग बार-बार बबलू की हत्या करने की धमकी दे रहे थे। उसने दावा किया है कि उक्त चारों लोगों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर शव को कुंडी से लटका दिया है। उसने मामले में एफआईआर दर्ज कर चारों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मृतक की मां गीता देवी ने बताया कि उसके पति उमेश यादव भभुआ के वन विभाग के पास जलेबी-चाट बेचकर परिवार की परवरिश करते हैं। गांव पर जमीन का छोटा टुकड़ा है, जिसमें खेती होती है।

इसी कमाई से परिवार की परवरिश होती है। बबलू भी मनरेगा में काम करके दो-चार पैसा कमा लेता था। चार बेटों में व तीसरे नंबर का पुत्र था। सदर अस्पताल में रोते हुए बताया कि वह बहन के घर सोनहन में बर्थ डे पार्टी में चली गई थी। इसी का लाभ उठाकर बदमाशों ने उसके बेटे की हत्या कर दी।

दिल्ली से शाम तक गांव पहुंचेंगे दो बेटे ग्रामीणों ने बताया कि बबलू सहित चार भाई व एक बहन हैं। इंद्रदेव सिंह उर्फ बबलु की मौत हो गई। 25 वर्षीय दीवाकर यादव और 22 वर्षीय बबुआ यादव दिल्ली की फैक्ट्री में काम करते हैं। घटना की सूचना उन्हें दे दी गई है। वह ट्रेन में सवार हो गए हैं। सोमवार की शाम तक अपने गांव टोड़ी पहुंच जाएंगे। उनके आने के बाद शव का दाह-संस्कार किया जाएगा। भाई दीवाकर व बहन रंजना कुमारी की शादी हो गई है।