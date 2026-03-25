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बिहार में खैनी थूकने के लिए ट्रैक की ओर बढ़ा शख्स वंदे भारत की चपेट में आया, मौत से हड़कंप

Mar 25, 2026 08:38 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पटना की ओर से आ रही वंदे भारत जैसे ही स्टेशन के करीब पहुंची। उसी दौरान एक शख्स खैनी थूकने के लिए ट्रैक की ओर गया था। पर तेज गति से आ रही वंदे भारत ट्रेन का अंदाजा वह नहीं लगा सका और कुछ ही सेकंड में उसकी चपेट में आ गया।

बिहार में खैनी थूकने के लिए ट्रैक की ओर बढ़ा शख्स वंदे भारत की चपेट में आया, मौत से हड़कंप

पटना से सटे बाढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की सुबह एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। खैनी थूकने के चक्कर में एक अधेड़ की पलक झपकते वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पटना की ओर से आ रही वंदे भारत जैसे ही स्टेशन के करीब पहुंची। उसी दौरान एक शख्स खैनी थूकने के लिए ट्रैक की ओर गया था।

पर तेज गति से आ रही वंदे भारत ट्रेन का अंदाजा वह नहीं लगा सका और कुछ ही सेकंड में उसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उठाकर तुरंत बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई।

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ट्रैक पार करते शिक्षक की ट्रेन से कटकर मौत

फुलवारीशरीफ। परसा बाजार थाना क्षेत्र में ट्रैक पार करने के दौरान एक शिक्षक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा मंगलवार शाम करीब पांच बजे कुरथौल ब्रह्मस्थानी के पास हुआ। मृतक सारण के जलालपुर नवादा मठिया निवासी सूर्यकांत आर्या (35) था। वह वर्तमान में पुनपुन के शेखपुरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक थे। वह पटना के न्यू पुरेंद्रपुर, जक्कनपुर में रहते थे।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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