पिलास से सिर और कांख के बाल नोंचे, आंख फोड़ने की कोशिश; पटना में युवक को अगवा कर हैवानियत

Thu, 16 Oct 2025 09:31 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
जमीन से संबंधित बकाया रुपये के विवाद में बदमाशों ने दीघा के नासरीगंज निवासी सन्नी कुमार का अनीसाबाद के वाल्मीचक मोड़ से सोमवार शाम छह बजे अपहरण कर लिया और पांच लाख की फिरौती मांगने लगे। आरोप है कि अपहर्ता उसे भूतनाथ रोड की हाउसिंग कॉलोनी ले गए और रातभर पीटा। इसके बाद भी पैसे देने से इनकार किया तो उसका पिलास से सिर और कांख के बाल नोंच लिया। यही नहीं, उसकी आंख फोड़ने की भी कोशिश की।

बाद में अपराधी अपहृत के मोबाइल से उसकी पत्नी को फोन कर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने लगे। इन्होंने कहा कि रुपये नहीं मिले तो सन्नी को जान से मार देंगे। पत्नी ने इसकी शिकायत गर्दनीबाग थाने में की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मंगलवार की रात 9 बजे छह अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर सन्नी को जीरो माइल बाईपास इलाके से सकुशल बरामद कर लिया गया।

सन्नी को चौकी में बांधकर पीटा

अपहर्ताओं से मुक्त होने के बाद सन्नी ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार की शाम कुछ सामान खरीदने निकाला था। तभी वाल्मीचक के पास से बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद वहां से उसे भूतनाथ रोड स्थित हाउसिंग कॉलोनी के एक कमरे में रातभर रखा। चौकी पर लिटाकर उसके हाथ-पैर बांध दिए। उसके बाद खूब पिटाई की। यही नहीं, उसके सिर और कांख के बाल पिलास से उखाड़ लिए। आंख फोड़ने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक, सन्नी को इतना मारा गया कि चौकी भी टूट गई थी। अपहर्ता रातभर यहां रखने के बाद मंगलवार की सुबह उसे रामकृष्णानगर निवासी परिचित मनोज कुमार के घर लेकर चले गए। वहां भी जमकर पीटा।

मामला जमीन और व्यवसाय के रुपयों के लेनदेन से जुड़ा

यह मामाला जमीन और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अपहरणकर्ता और अपहृत सन्नी कुमार दोनों में पहले जमीन और व्यवसाय को लेकर पहले से पैसे का लेनदेन हुआ था। दोनों की जान पहचान पहले से थी। अपहरणकर्ता इसी को लेकर सन्नी कुमार का अपहरण किया। सन्नी कुमार ने पुलिस को बताया है कि कोई बकाया नहीं है। जबरन पैसे मांगे जा रहे थे।

विशेष टीम ने कार्रवाई की

अपहरण की सूचना पर सेंट्रल एसपी दीक्षा के नेतृत्व में सचिवालय डीएसपी-1 और गर्दनीबाग पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने अनुसंधान शुरू किया और घटनास्थल से अपहृत की बाइक बरामद की। सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि तकनीकी प्रयासों और लगातार छापेमारी कर पुलिस ने अपहृत को बरामद कर लिया।

अपहर्ताओं की स्कॉर्पियो बरामद

अपहृत की सकुशल बरामदगी के साथ ही पुलिस ने छह अपहर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में देवानंद कुमार, रमेश कुमार, विकास कुमार, मनोज कुमार, पवन कुमार और दीपक कुमार शामिल है। इनके पास से काली स्कॉर्पियो, एक आईफोन, एक कीपैड मोबाइल और 6 एन्ड्रॉयड मोबाइल के अलावा पिलास भी बरामद किया गया है।

