गोलियों की बौछार से दहला बिहार, सीतामढ़ी में घर के पास युवक को भून डाला
बिहार में अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। अब सीतामढ़ी जिले में डुमरा थाना क्षेत्र के वार्ड-35 स्थित भीसा लक्ष्मी चौक पर शनिवार देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने हत्या और लूट जैसे संगीन मामलों के आरोपी रामबाबू राय को गोलियों से भून दिया। गोलियों से छलनी रामबाबू की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने भीसा चौक को जाम कर दिया।
परिजनों के अनुसार, रामबाबू राय शनिवार शाम करीब 4:30 बजे डुमरा कोर्ट से लौटकर घर आ रहे थे। घर से कुछ पहले लक्ष्मी चौक पर मुर्गा दुकान के पास बाइक रोककर वह किसी से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान डुमरा की ओर से पीछा कर रहे सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पास आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही रामबाबू जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
हत्या के बाद तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए रेलवे गुमटी के रास्ते एनएच-22 की ओर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। गोलीबारी के बाद भीसा लक्ष्मी चौक की सभी दुकानें बंद हो गईं और पूरा इलाका सुनसान हो गया। रामबाबू भीसा वार्ड-35 निवासी स्व. राम विनय राय के पुत्र थे। घटनास्थल मृतक के घर से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित है।