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बिहार: भरी भीड़ के बीच सिर में गोली मारकर मर्डर, बाइक खड़ी करने पर हुआ था विवाद

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, नालंदा
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बिहार में भीड़ के सामने एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महज बाइक खड़ी करने को लेकर युवक के साथ विवाद शुरू हुआ था। लेकिन इस विवाद का अंत मर्डर से हुआ। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। 

Nalanda Man Shot Dead
नालंदा में भीड़ के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

बिहार में मामूली से विवाद पर मर्डर जैसी बड़ी वारदातें नहीं थम रही हैं। अब नालंदा जिले में छोटी सी बात को लेकर एक युवक की हत्या भीड़ के सामने कर दी गई। हरनौत हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई गांव में मंगलवार की देर रात गली में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक जगदीश महतो के 47 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार हैं। परिजनों का आरोप है कि विवाद सुलझाने के दौरान पड़ोसी युवक सौरभ कुमार ने भीड़ के बीच सुनील के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। सुनील की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

ग्रामीणों के अनुसार, टोले की संकरी गली में दो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। स्थानीय महिलाओं ने बाइक के मालिकों के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वार्ड पार्षद को सूचना दी गई और डायल 112 पर पुलिस को बुलाया गया। इसी बीच पड़ोस के दो भाई सौरभ कुमार और गौरव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाइक को अपने रिश्तेदारों का बताया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई।

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समझौते के दौरान घर से हथियार लाकर चलाई गोली

मृतक की दादी मालती देवी ने बताया कि ग्रामीण और बुजुर्ग दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सौरभ अपने घर से हथियार लेकर आया और भीड़ के बीच सुनील कुमार पर गोली चला दी। गोली सिर में लगने से सुनील गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़े। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

तीन दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था सुनील

परिजनों ने बताया कि सुनील बाहर रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। वह तीन दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

सदर डीएसपी-2 राकेश कुमार रंजन ने बताया कि गली में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी की ओर से गोलीबारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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