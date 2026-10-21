बिहार: भरी भीड़ के बीच सिर में गोली मारकर मर्डर, बाइक खड़ी करने पर हुआ था विवाद

बिहार में भीड़ के सामने एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महज बाइक खड़ी करने को लेकर युवक के साथ विवाद शुरू हुआ था। लेकिन इस विवाद का अंत मर्डर से हुआ। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है।

बिहार में मामूली से विवाद पर मर्डर जैसी बड़ी वारदातें नहीं थम रही हैं। अब नालंदा जिले में छोटी सी बात को लेकर एक युवक की हत्या भीड़ के सामने कर दी गई। हरनौत हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई गांव में मंगलवार की देर रात गली में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक जगदीश महतो के 47 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार हैं। परिजनों का आरोप है कि विवाद सुलझाने के दौरान पड़ोसी युवक सौरभ कुमार ने भीड़ के बीच सुनील के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। सुनील की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

ग्रामीणों के अनुसार, टोले की संकरी गली में दो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। स्थानीय महिलाओं ने बाइक के मालिकों के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वार्ड पार्षद को सूचना दी गई और डायल 112 पर पुलिस को बुलाया गया। इसी बीच पड़ोस के दो भाई सौरभ कुमार और गौरव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाइक को अपने रिश्तेदारों का बताया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई।

समझौते के दौरान घर से हथियार लाकर चलाई गोली मृतक की दादी मालती देवी ने बताया कि ग्रामीण और बुजुर्ग दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सौरभ अपने घर से हथियार लेकर आया और भीड़ के बीच सुनील कुमार पर गोली चला दी। गोली सिर में लगने से सुनील गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़े। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

तीन दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था सुनील परिजनों ने बताया कि सुनील बाहर रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। वह तीन दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।