तालाब में मछली मार रहे युवक के हाथ लगा हैंड ग्रेनेड; मच गया हड़कंप, पुलिस ने बुलाया बम स्क्वायड

संक्षेप: अरवल के किंजर थाना क्षेत्र के कोचहासा गांव में बजरंगबली मंदिर के पीछे आहर में मछली पकड़ते समय प्लास्टिक पाइप में छिपाया गया शक्तिशाली पिन बम मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची, इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बढ़ाई। बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है, जांच जारी है।

अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोचहासा गांव में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव के बजरंगबली मंदिर के पीछे स्थित तालाब में मछली मारने के दौरान एक पिन बम बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह बम एक प्लास्टिक पाइप में बंद कर आहर के अंदर छिपाकर रखा गया था। जानकारी के मुताबिक, मछली पकड़ने वाले लोग तालाब का पानी सुखाकर मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें तालाब में एक प्लास्टिक पाइप नजर आया। जब पाइप को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर एक पिन बम (हैंड ग्रेनेड) मिला। बम मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और कुछ ही देर में हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।

स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत 112 पुलिस और किंजर थानाध्यक्ष सिमरन राज को सूचना दी। सूचना मिलते ही किंजर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जांच में बताया कि बरामद पिन बम काफी शक्तिशाली है। पुलिस ने एहतियातन आहर के आसपास के क्षेत्र को चारों ओर से घेरकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। साथ ही बम को जिस स्थान पर रखा गया है, वहां लोगों की आवाजाही रोक दी गई है।