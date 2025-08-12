बिहार में घर में घुस कर लड़की से रेप, पंचायत ने मामला सुलझा हैवान को छोड़ा; पीड़िता के परिजनों को धमकी

घर में किशोरी अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर युवक ने घर में घुसकर मुंह दबाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया। लेकिन पंचायत में मामला सुलझा कर पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया।

बिहार में लड़कियों से हैवानियत की वारदातें नहीं थम रही हैं। अब मोतिहारी जिले में एक किशोरी से घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर बात यह भी है कि रेप की वारदात के बाद पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने हैवान को छोड़ दिया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के एक बस्ती में एक किशोरी के साथ एक युवक ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पीड़ित किशोरी ने रघुनाथपुर थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है।

पुलिस पीड़ित किशोरी को सोमवार को मेडिकल कराने मे जुटी हुई थी। बताया जाता है कि किशोरी के माता-पिता मुर्गा, मीट की दुकान चलाते हैं। घर में किशोरी अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर युवक ने घर में घुसकर मुंह दबाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया। लेकिन पंचायत में मामला सुलझा कर पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया।