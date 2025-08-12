man enter in house and rape minor girl panchayat released accused victim family threaten बिहार में घर में घुस कर लड़की से रेप, पंचायत ने मामला सुलझा हैवान को छोड़ा; पीड़िता के परिजनों को धमकी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsman enter in house and rape minor girl panchayat released accused victim family threaten

बिहार में घर में घुस कर लड़की से रेप, पंचायत ने मामला सुलझा हैवान को छोड़ा; पीड़िता के परिजनों को धमकी

घर में किशोरी अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर युवक ने घर में घुसकर मुंह दबाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया। लेकिन पंचायत में मामला सुलझा कर पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, तुरकौलिया, मोतिहारीTue, 12 Aug 2025 01:04 PM
बिहार में लड़कियों से हैवानियत की वारदातें नहीं थम रही हैं। अब मोतिहारी जिले में एक किशोरी से घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर बात यह भी है कि रेप की वारदात के बाद पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने हैवान को छोड़ दिया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के एक बस्ती में एक किशोरी के साथ एक युवक ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पीड़ित किशोरी ने रघुनाथपुर थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है।

पुलिस पीड़ित किशोरी को सोमवार को मेडिकल कराने मे जुटी हुई थी। बताया जाता है कि किशोरी के माता-पिता मुर्गा, मीट की दुकान चलाते हैं। घर में किशोरी अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर युवक ने घर में घुसकर मुंह दबाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने भाग रहे युवक को पकड़ लिया। लेकिन पंचायत में मामला सुलझा कर पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया।

जब पंचायत बैठी तो आरोपित के पिता नहीं आए। साथ ही वे पीड़ित पक्ष को धमकी भी देने लगे। रघुनाथपुर थानाध्यक्ष अलका सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़ित किशोरी का मेडिकल जांच कराया जा रहा है। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है।

