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पटना में सिरफिरे ने घर में घुस महिला को चाकू से गोद क्यों मार डाला, 16 साल की बेटी पर भी हमला

Mar 23, 2026 06:10 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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महिला की नाबालिग बेटी को का अस्पताल में इलाज हो रहा है। नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि मोहल्ले में ही रहनेवाला राजा कुमार नाम लड़के का घर में अक्सर आना जाना रहता था। पिछले एक सप्ताह से उसे घर आने से मना किया गया था, जिससे वह नाराज था।

पटना में सिरफिरे ने घर में घुस महिला को चाकू से गोद क्यों मार डाला, 16 साल की बेटी पर भी हमला

बिहार की राजधानी पटना में भयानक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां जक्कनपुर थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में शनिवार की देर शाम घर में घुसकर एक सिरफिरे ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के समय महिला की 16 वर्षीया बेटी भी घर में मौजूद थी। मां को चाकू मारते देख बेटी ने विरोध किया तो हमलावर ने उसपर भी हमला बोल बिया। चाकू लगने से वह भी घायल हो गई। हमलावर ने महिला के पेट समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से 11 वार किये। जिससे वह घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से भाग निकला। आसपास के लोगों ने महिला को नजदीक के अस्पताल भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बंगाली कॉलोनी की रहने वाली मुन्नी देवी (35) अपने तीन बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसकी एक बेटी 16 साल की है जबकि दो अन्य बच्चे छोटे हैं। शनिवार की देर शाम कॉलोनी का ही एक लड़का घर में आया और महिला पर चाकू से वार करने लगा। घर में बेटी भी थी। मां को चाकू मारते देख बेटी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसपर भी चाकू से वार कर दिया। नाबालिग ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस बीच हमलावर मौका देखकर फरार हो गया। एंबुलेंस पहुंचने में देरी हुई तो पड़ोसी बाइक से ही महिला को पास के एक अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान शनिवार की देर रात उसकी मौत हो गई।

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महिला की नाबालिग बेटी को का अस्पताल में इलाज हो रहा है। नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि मोहल्ले में ही रहनेवाला राजा कुमार नाम लड़के का घर में अक्सर आना जाना रहता था। पिछले एक सप्ताह से उसे घर आने से मना किया गया था, जिससे वह नाराज था। शनिवार को अचानक घर में घुसा और हमला कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जक्कनपुर थानाध्यक्ष रितुराज सिंह ने बताया कि सभी बिंदुओं पर घटना की जांच की जा रही है। हमलावर की गिरफ्तार के लिए छापेमारी चल रही है।

महिला अंडा बेचकर करती थी जीवनयापन

मुन्नी देवी कॉलोनी में ही अंडा और खाने पीने की सामग्री ठेला पर बेचकर बच्चों की भरण पोषण करती थी। सात साल पहले उसका पति संतोष कुमार ने उसे छोड़ दिया था। तब वह बंगाली कॉलोनी में एक किराए के मकान में तीन बच्चों को लेकर रहती थी। उसके दो बेटी और एक बेटा है।

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एक बेटी 16 साल की है तथा मां के काम में सहयोग करती थी। घटना के बाद पड़ोसियों ने बच्चों को अपने पास रखा है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमलावर की पहचान कर ली गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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