Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman eater tiger new name is badhshah lives in patna zoo
VTR से आए आदमखोर बाघ का नया नाम 'बादशाह', पटना जू में इंसानों से है दूर

VTR से आए आदमखोर बाघ का नया नाम 'बादशाह', पटना जू में इंसानों से है दूर

संक्षेप:

बादशाह की उम्र छह से आठ साल के बीच है और इसे अभी जू के नर्सरी क्षेत्र में रखा गया है। बाघ का व्यवहार अब भी काफी आक्रामक है। किसी व्यक्ति के सामने आते ही यह तुरंत आक्रामक हो जा रहा है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए बाड़े में नहीं लाया जा रहा है।

Wed, 26 Nov 2025 07:06 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से 13 सितंबर को पकड़े गए आदमखोर बाघ को फिलहाल पटना जू में विशेष निगरानी में रखा गया है। कई लोगों पर हमला कर उनकी जान लेने वाले इस बाघ को पकड़कर पटना लाया गया है। यहां पहुंचने के बाद जू प्रशासन ने इसका नाम ‘बादशाह’ रखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बादशाह की उम्र छह से आठ साल के बीच है और इसे अभी जू के नर्सरी क्षेत्र में रखा गया है। बाघ का व्यवहार अब भी काफी आक्रामक है। किसी व्यक्ति के सामने आते ही यह तुरंत आक्रामक हो जा रहा है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए बाड़े में नहीं लाया जा रहा है। बाघ कई बार जाल को दांत से काटने की कोशिश भी करता है।

बादशाह के स्वभाव में बदलाव आने तक उसे आम लोगों के सामने नहीं पेश किया जाएगा। वर्तमान में एक्सपर्ट टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। बाघ के आराम और सुरक्षा के लिए नर्सरी में ऐसा माहौल तैयार किया गया है, जहां इसे कम से कम मानव संपर्क मिले। जू कर्मचारियों को भी सावधानी के साथ ही उसके पास जाने की अनुमति है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

धीरे-धीरे उसके व्यवहार में नरमी आने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल ‘बादशाह’ पटना जू का सबसे संवेदनशील बाघ बना हुआ है। जनता के लिए प्रदर्शित करने के लिए इसका निर्णय विशेषज्ञों की रिपोर्ट और उसके व्यवहार में सुधार के बाद ही होगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में कोल्ड अटैक, 4 दिनों तक पारा गिरेगा तो बढ़ेगी ठंड; पटना में मौसम कैसा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Valmikinagar Tiger Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।