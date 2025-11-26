VTR से आए आदमखोर बाघ का नया नाम 'बादशाह', पटना जू में इंसानों से है दूर
बादशाह की उम्र छह से आठ साल के बीच है और इसे अभी जू के नर्सरी क्षेत्र में रखा गया है। बाघ का व्यवहार अब भी काफी आक्रामक है। किसी व्यक्ति के सामने आते ही यह तुरंत आक्रामक हो जा रहा है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए बाड़े में नहीं लाया जा रहा है।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से 13 सितंबर को पकड़े गए आदमखोर बाघ को फिलहाल पटना जू में विशेष निगरानी में रखा गया है। कई लोगों पर हमला कर उनकी जान लेने वाले इस बाघ को पकड़कर पटना लाया गया है। यहां पहुंचने के बाद जू प्रशासन ने इसका नाम ‘बादशाह’ रखा है।
बादशाह की उम्र छह से आठ साल के बीच है और इसे अभी जू के नर्सरी क्षेत्र में रखा गया है। बाघ का व्यवहार अब भी काफी आक्रामक है। किसी व्यक्ति के सामने आते ही यह तुरंत आक्रामक हो जा रहा है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए बाड़े में नहीं लाया जा रहा है। बाघ कई बार जाल को दांत से काटने की कोशिश भी करता है।
बादशाह के स्वभाव में बदलाव आने तक उसे आम लोगों के सामने नहीं पेश किया जाएगा। वर्तमान में एक्सपर्ट टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। बाघ के आराम और सुरक्षा के लिए नर्सरी में ऐसा माहौल तैयार किया गया है, जहां इसे कम से कम मानव संपर्क मिले। जू कर्मचारियों को भी सावधानी के साथ ही उसके पास जाने की अनुमति है।
धीरे-धीरे उसके व्यवहार में नरमी आने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल ‘बादशाह’ पटना जू का सबसे संवेदनशील बाघ बना हुआ है। जनता के लिए प्रदर्शित करने के लिए इसका निर्णय विशेषज्ञों की रिपोर्ट और उसके व्यवहार में सुधार के बाद ही होगा।