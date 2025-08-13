घर में सो रहे कपल को घसीट कर ले गया, हथौड़ी से हमला कर पति को मार डाला; बिहार में खौफनाक वारदात

मृतक की बड़ी बहू रेणु देवी ने बताया कि रात करीब 12 बजे चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों लहूलुहान हैं। इसके बाद घटना की जानकारी सिमरी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है।

बिहार में कपल को घऱ से घसीट कर ले जाया गया और फिर उनपर हथौड़ी से हमला किया गया। दरभंगा जिले में सिमरी थाना क्षेत्र की बनौली पंचायत के धनकौल गांव में सोमवार देर रात घर में सो रहे दंपती पर बदमाश ने हथौड़ी से हमला कर दिया। इसमें पति राम लक्षण सहनी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुनैना देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। उन्हें डीएमसीएच ले जाया गया। वहां से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।

सिटी एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपित कौशल कुमार सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी को भी जब्त कर लिया है। कौशल मृतक के घर से दो सौ मीटर दूर रह रहे राजकुमार सहनी का पुत्र है। सिटी एसपी के साथ एसडीपीओ सदर टू एसके सुमन ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक के परिजनों ने बताया कि कौशल दलान पर सो रहे दंपती को घसीटकर रोड पर ले गया। वहां रॉड और हथौड़ी से मार दोनों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

इससे लक्षण सहनी की मौके पर मौत हो गई। मृतक के दोनों पुत्र लाल बाबू सहनी व रामबाबू सहनी लुधियाना व कर्नाटक में मजदूरी करते हैं। मृतक की बड़ी बहू रेणु देवी ने बताया कि रात करीब 12 बजे चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों लहूलुहान हैं। इसके बाद घटना की जानकारी सिमरी पुलिस को दी। मंगलवार सुबह पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।