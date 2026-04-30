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शरीर पर पेट्रोल छिड़का, लाइटर लेकर बिजली के पोल पर चढ़ गया; सरेआम आत्मदाह की कोशिश से हड़कंप

Apr 30, 2026 07:11 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, डेहरी (सासाराम)
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रोहतास जिले के डालमिया नगर थाना क्षेत्र स्थित मकराइन गांव में एक युवक ने सरेआम आत्मदाह की कोशिश की। वह शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर, हाथ में लाइटर लेकर खंभे पर चढ़ गया। उसके पास चाकू और रस्सी भी थी। 

बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डालमिया नगर थाना क्षेत्र के मकराइन में एक युवक ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़का और हाथ में लाइटर और चाकू लेकर बिजली के पोल पर चढ़ गया। उसने गले में रस्सी लगाकर सरेआम आत्मदाह करने की कोशिश की। इस घटना से हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे समझा-बुझाकर किसी तरह नीचे उतारने का प्रयास किया, इसी बीच वह बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई।

युवक को पहले अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे सासाराम सदर अस्तपताल रेफर कर दिया। खबर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसका नाम और पता खोजने में जुटी है। उसकी उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार को एक अज्ञात युवक जींस एवं शर्ट पहने मकराइन गांव पहुंच गया। फिर अचानक वह सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे पर चढ़ने लगा। आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करना से मना किया। तब तक उसने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया। उसके हाथ में लाइटर और चाकू भी था।

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ग्रामीण राहुल कुमार एवं अन्य ने उस युवक को उसकी हर बात मनवाने एवं मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर बहलाते-फुसलाते नीचे उतरने का प्रयास किया। तब तक युवक अपने गले में रस्सी लगा चुका था। हालांकि, ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए विद्युत पोल पर चढ़े युवक को नीचे उतार दिया। मगर वह बेहोश हो गया।

स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी। डालमिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधक राणा राजेश कुमार ने बताया कि युवक कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं था। अज्ञात युवक का प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया गया है।

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होश आने पर स्पष्ट होगा कारण

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में लग रहा है कि युवक किसी अन्य जगह से यहां आया और आत्महत्या का प्रयास करने लगा। क्योंकि आसपास के लोगों को युवक की पहचान नहीं मालूम है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता, तब तक इस हाईवोल्टेज ड्रामा का कारण पता नहीं लगाया जा सकता है।

इंद्रपुरी में पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

बता दें कि कुछ महीने पहले भी इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने विद्युत पोल पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा था। डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने बताया कि मूर्छित अज्ञात युवक को विद्युत पोल से उतार कर इलाज के लिए सासाराम भेजा गया है। । उसके होश में आने के बाद पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(डेहरी से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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