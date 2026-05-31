पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन की महिला बोगी में लटकी मिली युवक की लाश, सनसनी

शव सीट संख्या 16 से 19 के ऊपर बने लगेज कैरियर में बेल्ट के सहारे लटका रहा था। इमरजेंसी खिडकी के सहारे रेलवे पुलिस अंदर घुसी। एफएसएल की टीम भी बोगी में कई जगहों पर नमूना लिया। मृतक मैरून रंग की टी-शर्ट और काले रंग की जिंस पैंट पहन रखी थी।

पुणे से दानापुर आने वाली स्पेशल ट्रेन में शनिवार की सुबह 11 बजे पुलिस ने महिला बोगी में 25 वर्षीय युवक का फंदे से लटका शव बरामद किया। बोगी का गेट अंदर से बंद था। युवक कैसे अंदर पहुंचा? फांसी लगाई या किसी ने हत्या कर दी है, इन बिंदुओं पर रेल पुलिस जांच कर रही है। सुबह 11 बजे ट्रेन नंबर 01449 दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ और सफाई कर्मियों की नजर शव पर गई। शव सीट संख्या 16 से 19 के ऊपर बने लगेज कैरियर में बेल्ट के सहारे लटका रहा था। इमरजेंसी खिडकी के सहारे रेलवे पुलिस अंदर घुसी। एफएसएल की टीम भी बोगी में कई जगहों पर नमूना लिया। मृतक मैरून रंग की टी-शर्ट और काले रंग की जिंस पैंट पहन रखी थी।

जीआरपी थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। उसके पास से कोई पहचान पत्र, मोबाइल या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ। नंगे पांव होना भी कई सवाल पैदा कर रहे। ट्रेन के साथ दानापुर पहुंचे अटेंडेंट आकाश और नीतीश कुमार ने बताया कि महिला बोगी इलाहाबाद के बाद पूरी तरह खाली हो गयी थी।

अंदर से बंद था महिला बोगी का गेट रेल डीएसपी कंचन राज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि इलाहाबाद से ट्रेन खुलने के बाद संबंधित महिला बोगी में कोई यात्री सवार नहीं हुआ था। महिला बोगी का गेट अंदर से बंद था। शव करीब 8 से 10 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

तेलंगाना की महिला की हत्या का आरोपित दानापुर से गिरफ्तार इधर रेल पुलिस की सतर्कता से तेलंगाना की महिला हत्या के आरोपित को दानापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपित औरंगजेब उर्फ आलम (28) पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाने के पंचबिड़िया गांव का रहने वाला है। 29 मई को तेलंगाना पुलिस की टीम दानापुर पहुंची, जिसके बाद आरोपित को अग्रेतर कार्रवाई के लिए उसे सौंप दिया गया।

28 मई दानापुर रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12791 सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस के सामान्य कोच से एक महिला की हत्या का आरोपित दानापुर आने वाला है। इसके बाद रेलवे टीम ने बोगी की घेराबंदी कर आरोपित को दबोच लिया।