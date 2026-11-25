बिहार में प्रेम-प्रसंग के आरोपी ने थाने में लगाई फांसी, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप; 5 पुलिसवाले सस्पेंड
मृतक की पत्नी रीना ने बताया कि गांव की एक शादीशुदा महिला अनमोल के साथ चली गई थी। जिसके बाद महिला के पिता ने 21 नवंबर को थाने में लिखित शिकायत दी थी। परिजनों ने अनमोल और उसके साथ गई महिला को पुलिस के हवाले किया गया।
सहरसा, नगर संवाददाता। बिहार में थाने के अंदर एक युवक की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। सहरसा जिले में हुई इस घटना के बाद पुलिसवालों पर भी गाज गिरी है। यहां सौरबाजार थाना के शौचालय में मंगलवार सुबह पुलिस अभिरक्षा में प्रेम-प्रसंग के आरोपी अनमोल कुमार (26) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी विक्रम सिहाग सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने सौरबाजार थाना जाकर मामले की जानकारी ली। एसपी ने सौरबाजार थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी सहित पांच पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एसपी ने बताया कि सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर सभी पहलुओं की छानबीन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इधर, परिजनों ने पुलिस और महिला के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक कचरा गांव वार्ड -9 निवासी विजय शर्मा का बेटा था। दो भाइयों में छोटा अनमोल मजदूरी कर परिवार चलाता था। उसकी साल भर पहले शादी हुई थी और उसकी पत्नी रीना देवी छह माह की गर्भवती है।
रीना ने बताया कि गांव की एक शादीशुदा महिला अनमोल के साथ चली गई थी। जिसके बाद महिला के पिता ने 21 नवंबर को थाने में लिखित शिकायत दी थी। परिजनों ने बताया कि 22 नवंबर को अनमोल व उसके साथ गई महिला को पुलिस के हवाले किया गया। 24 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे अनमोल ने सदर थाना के शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।