Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

प्रेमिका के पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखा, गलाने के लिए नमक डाला; प्रेमी को कोर्ट ने दी सजा

Feb 24, 2026 06:30 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

राधा ने प्रलोभन देकर राकेश को दिल्ली से बुलाया और सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े-टुकड़े कर ब्लू रंग के ड्रम में रखकर कमरे को बंद कर दिया। शव गलाने के लिए ड्रम में ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल व नमक डाल दिया।

प्रेमिका के पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखा, गलाने के लिए नमक डाला; प्रेमी को कोर्ट ने दी सजा

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाने के दोषी सुभाष कुमार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुभाष कुमार सिकंदरपुर थाने के अखाड़ा घाट बांध रोड का रहने वाला है। नगर थाना के बालूघाट मोहल्ले में चार वर्ष पहले राधा देवी से प्रेम प्रसंग में उसके पति राकेश सहनी की हत्या की गई थी। राकेश बालूघाट में किराए के कमरे में रह रहा था।

राकेश की हत्या के बाद सुभाष ने उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर गलने के लिए ड्रम में रख दिया था। कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माना और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना को छोड़कर कारावास की दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। मामले में अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।

ये भी पढ़ें:सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बड़ी घुसपैठ,अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी

राकेश के भाई कर्पूरी नगर अखाड़ा घाट निवासी दिनेश सहनी ने 19 सितंबर 2021 को नगर थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें राकेश की पत्नी राधा देवी, उसकी साली कृष्णा देवी, साढ़ू विकास कुमार व सुभाष कुमार को नामजद किया था। एफआईआर में उसने कहा था कि राधा का अखाड़ा घाट बांध रोड के सुभाष के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है, जिसका राकेश विरोध करता था।

विस्फोट के बाद कमरे में लगी आग तो खुला राज

18 सितंबर 2021 की रात करीब आठ बजे राधा के किराए के बंद कमरे में विस्फोट होने के बाद आग लग गई। आग बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। 19 सितंबर 2021 की सुबह पुलिस ने कमरे के रखे ड्रम से शव के टुकड़ों को निकाला। केस दर्ज होने के बाद 22 सितंबर 2021 को सुभाष को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वह राधा के साथ भागने का प्रयास कर रहा था।

ये भी पढ़ें:बिहार की सभी पुलिस लाइन में स्कूल-अस्पताल, नई बहाली भी; सम्राट चौधरी का ऐलान
ये भी पढ़ें:पटना: नीट छात्रा के कमरे में कौन गया.., CBI ने हॉस्टल संचालिका से पूछे सवाल

शव गलाने को ड्रम में डाला था ब्लीचिंग पाउडर और नमक

राधा ने प्रलोभन देकर राकेश को दिल्ली से बुलाया और सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े-टुकड़े कर ब्लू रंग के ड्रम में रखकर कमरे को बंद कर दिया। शव गलाने के लिए ड्रम में ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल व नमक डाल दिया। जब राकेश कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिया तो दिनेश की पत्नी रिंकू देवी खोज-खबर लेने गई। बताया कि राकेश बाहर गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Muzaffarpur Muzaffarpur News Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।