बिहार में शराब पीने से मना करने पर शख्स ने खाया जहर, हालत गंभीर
बिहार में शराब पीने से रोकने पर 50 साल के शख्स ने जहर खा लिया। हैरान कर देने वाली यह घटना सुपौल जिले की है। रेफरल अस्पताल राघोपुर में सोमवार शाम करीब 6 बजे शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि सिमरही वार्ड संख्या-4 निवासी 50 वर्षीय दशरथ साह को घरवालों ने शराब पीने से मना किया तो उन्होंने जहर खा लिया और घर में आकर सो गए। हालत बिगड़ने पर दरशथ साह को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
दशरथ शाह की बहू संगीता देवी ने बताया कि उनके ससुर शराब पीकर हंगामा करते रहते थे। जब उन्हें शराब पीने से मना किया जाता था, तो वे मारपीट करने लगते थे। संगीता देवी ने बताया कि सोमवार को शराब पीने के बाद उन्होंने कोई दवा भी पी ली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दशरथ शाह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया।
हालांकि, परिजन उन्हें हायर सेंटर ले जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मरीज के परिजनों को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर हायर सेंटर भेजा। इस बाबत राघोपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना को लेकर जानकारी मिली है। मरीज को इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है।