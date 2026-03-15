बेटे को हीरो और मां को राज्यपाल बना दे्ंगे, पटना में हुई गजब की ठगी

ठग ने कहा कि आपको राज्यपाल बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास आपकी फाइल भेजे हैं। इसके बाद एक जमीन दिखाने शिमला ले गया और वहां झांसा देकर होटल का किराया एक लाख रुपये ले लिया।

बेटे को हीरो और मां को राज्यपाल बनाने का झांसा देकर दस लाख रुपये की ठगी कर ली गई। अनीता मिश्रा ने पटना के राजीवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि युवराज प्रताप सिंह नाम के युवक ने उसके बेटे को फिल्म में हीरो का रोल दने और उन्हें राज्यपाल बनवाने का झांसा देकर दस लाख रुपये की ठगी कर ली।

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आरोप है कि युवक ने उन्हें शिमला में जमीन, एसकेपुरी और दिल्ली में मकान दिलाने का भी झांसा दिया गया। उसने कहा कि उसके बड़े राजनेताओं के साथ अच्छी जान पहचान है। इस दौरान उसने अशोक व शाहनवाज नाम के व्यक्ति को फोन लगाकर एक बड़े नेता से बात करवायी। इस दौरान पांच लाख रुपये ले लिये।

राष्ट्रपति तक आपका कागज चला गया ठग ने कहा कि आपको राज्यपाल बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास आपकी फाइल भेजे हैं। इसके बाद एक जमीन दिखाने शिमला ले गया और वहां झांसा देकर होटल का किराया एक लाख रुपये ले लिया।

मीटर अपडेट कराने के नाम पर 6.11 लाख ठगे इधर पटना में ही बिजली मीटर अपडेट कराने के नाम पर साबर ठगों ने तीन लोगों को 6.11 लाख रुपये का चूना लगा दिया। जालसाजों ने लिंक भेजकर एसकेपुरी निवासी से 3.91 लाख की ठगी कर ली। वहीं अलग-अलग बहाने से शातिरों ने आठ लोगों को कुल 13.34 लाख की चपत लगा दी। एसकेपुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनाल रोड निवासी का खाता आईसीआईसीआई बैंक में है। बीते दिनों खुद को बिजली कंपनी कर्मी बताकर फोन करने वाले ने कहा कि मीटर अपडेट नहीं करने पर बिजली कट जाएगी। इसके बाद मोबाइल पर लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाता से 3.91 लाख रुपये कट गए।

नोट डबलिंग का झांसा दे ठग लिए 50 हजार इधर मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म दो-तीन पर गरीबरथ का इंतजार कर रहे मधुबनी के कलुआही निवासी यात्री विकास कुमार से ठगों ने 50 हजार रुपये की ठगी कर ली। इसे लेकर विकास ने रेल थाना मुजफ्फरपुर में औराई के अतरात के बड़ा खुर्द निवासी दो सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनमें एक मो. शहनवाज को पुलिस ने पकड़ कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, दूसरे शातिर मो. अकरम की गिरफ्तारी को लेकर औराई पुलिस की मदद से छापेमारी कर रही है।