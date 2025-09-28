पटना एयरपोर्ट पर पकड़ाया संदिग्ध, इंडियन मुजाहिदीन का आई कार्ड मिला
पटना हवाई अड्डे (Patna Airport) के पास पुलिस ने शनिवार की सुबह संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार वैशाली का निवासी है। उसके पास से भारतीय सेना का फर्जी पहचान पत्र और इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित आई कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। उससे मिले मोबाइल में पाकिस्तानी झंडे लिये व्यक्तियों के फोटो हैं। पुलिस ने शिवम के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस संदिग्ध युवक के पास से गृह मंत्रालय का भी फर्जी पहचान पत्र मिला है। शिवम के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने युवक को एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी आईबी और एनआईए को भी दी गई है।
बता दें कि पटना का जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बिहार के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। अभी त्योहारों का सीजन है और एयरपोर्ट, स्टेशन तथा बस स्टैंडों पर बिहार आने-जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी हुई है। वैसे पटना एयरपोर्ट पर सामान्य दिनों में भी भीड़भाड़ ज्यादा होती है। बिहार में कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पटना एयरपोर्ट से एक संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद उसकी मंशा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि, अभी इस युवक शिवम शर्मा के बारे में विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। उसके पास यह सब आई कार्ड कहां से आया? वो पटना एयरपोर्ट पर क्या कर रहा था? क्या उसका संबंध किसी संदिग्ध संगठन से है? अभी ऐसे कई सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं।