घर में 8 साल की बच्ची से रेप करता पकड़ा गया शख्स, लखीसराय में महाशिवरात्रि पर हैवानियत

लखीसराय जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर एक अधेड़ उम्र का शख्स अपने घर में ही 8 साल की बच्ची से रेप करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। खून से सने हुए बिस्तर और कपड़े भी बरामद किए गए हैं।

बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा से 8 साल की बच्ची से बलात्कार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बच्ची महाशिवरात्रि के मौके पर रविवार सुबह फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म करने लगा। घर से आवाजें आने लगी तो आस-पड़ोस के लोगों ने दरवाजा खोला, तो वहां का दृश्य देख वे सन्न रह गए। घटना रविवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच की है। मेदिनी चौकी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए लखीसराय सदर अस्पताल ले गई। आरोपी की उम्र 45 साल बताई जा रही है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। यह घटना मैदनीचौकी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार ने बताया कि लोगों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह महाशिवरात्रि के अवसर पर पीड़िता पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी शख्स बच्ची को पकड़कर अपने घर ले गया। फिर वहां पर उसके साथ हैवानियत करने लगा। घर के अंदर से जब आवाज आने लगी तो आसपास के लोगों को शक हुआ। पड़ोसी उसके घर पहुंचे और दरवाजा खोला तो वे दंग रह गए। आरोपी शख्स बच्ची के साथ दुष्कर्म करता हुआ पकड़ा गया।

घटना की जानकारी मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार, थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार, सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह और माणिकपुर थानाध्यक्ष रंधीर कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहूंचे तथा आरेापी को हिरासत में ले लिया।

SDPO बोले- एक महीने के अंदर सजा दिलाएंगे मेदनीचौकी थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार ने इस घटना की सूचना एफएसएल टीम को दी और टीम ने घटना स्थल पर बच्ची के कपड़े सहित अन्य सबूतों को बरामद कर जांच के लिए भेजा दिया। इस संबंध में एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि घटनास्थल से खून से सनी चादर, तकिया सहित कई सबूत एफएसएल टीम के द्वारा संकलित किया गया है। आरोपी के शरीर पर भी खून के धब्बे मिले हैं।