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हाथ पकड़ा और कपड़े फाड़ दिए, पटना में सड़क पर युवती से हैवानियत; तेजाब फेंकने की मिली धमकी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि घटना के दौरान आरोपित ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। युवती ने बताया है कि शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया।

हाथ पकड़ा और कपड़े फाड़ दिए, पटना में सड़क पर युवती से हैवानियत; तेजाब फेंकने की मिली धमकी

बिहार की राजधानी पटना में बीच सड़क एक महिला से हैवानियत की गई। पटना में अनीसाबाद गोलंबर के पास एक 25 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी, मारपीट और तेजाब फेंकने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के आवेदन पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के दस दिन बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवती का कहना है कि वह घर से कहीं भी जाने में डर रही है।

महिला थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, करौरीचक, खोजा इमली की रहनेवाली युवती ने सुशील कुमार नामक युवक पर आरोप लगाया है कि 21 मई की शाम करीब सात बजे वह अनीसाबाद से अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान अनीसाबाद मोड़ के पास आरोपित ने उनका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़कर अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। साथ ही तेजाब फेंकने, अपहरण करने और जान से मारने की धमकी दी।

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शिकायत में कहा गया है कि घटना के दौरान आरोपित ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। युवती ने बताया कि शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपित और उसके परिजनों ने फोन कर उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि घटना के दस दिन बाद भी आरोपित के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

महिला डॉक्टर से अभद्रता के आरोपों की जांच करेगी टीम

इधर पीएमसीएच में महिला चिकित्सक के साथ सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक के दुर्व्यवहार और अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल के आरोप की जांच सात सदस्यीय कमेटी करेगी। सात सदस्यीय कमेटी का नेतृत्व स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. गीता सिन्हा करेंगी। जांच को लेकर कमेटी की सोमवार को बैठक भी होगी। इसमें सभी सदस्यों के साथ पीड़िता को बुलाया जाएगा।

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डॉ. गीता सिन्हा ने बताया कि मामले की पूरी जांच के लिए रविवार को कमेटी गठित की गई है। पीड़ित महिला चिकित्सक के अलावा सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 29 मई को महिला चिकित्सक ने सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक पर अभद्र व्यवहार, जातिसूचक टिप्पणी, गर्दन पर हाथ रखकर धक्का देने और धमकी देने का आरोप लगाया था।

इसकी शिकायत पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में भी शिकायत की गई थी। अब इसकी जांच के लिए पीएमसीएच प्रशासन ने कमेटी बनाई है। कमेटी में पीएमसीएच की कई महिला चिकित्सक के अलावा एनजीओ सदस्य को भी रखा गया है।

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महिला आयोग करेगी स्थल निरीक्षण

बिहार राज्य महिला आयोग मंगलवार को पीएमसीएच में स्थल निरीक्षण करेगा। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि महिला चिकित्सक ने जिस डॉक्टर पर आरोप लगाया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए पीएमसीएच में महिला आयोग की टीम जाएगी।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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