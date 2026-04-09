Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में बीच सड़क दिनदहाड़े युवक की सिर काटकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पीट-पीट कर मार डाला

Apr 09, 2026 12:09 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, अमरेन्द्र कुमार, फारबिसगंज, अररिया
share

इस जघन्य वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने एक घर में छिपे आरोपी सत्तू बिक्रेता को पकड़ लिया। भीड़ ने पहले उसे बाहर खींचकर निकाला। उसके बाद उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी।

बिहार में बीच सड़क दिनदहाड़े युवक की सिर काटकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पीट-पीट कर मार डाला

बिहार के अऱरिया जिले में खौफनाक वारदात हुई है। यहां बीच सड़क एक युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। युवक का सिर सरेआम सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा। इसके अलावा उसका धड़ भी सड़क पर काफी वक्त तक पड़ रहा। सड़क पर मौजूद लोग इस भयानक हत्याकांड को देख सिहर उठे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे फारबिसगंज सुभाष चौक स्थित मार्केटिंग यार्ड के समीप कहासुनी के बाद आवेश में आकर सत्तू बूिक्रेता ठेला चालक ने पिकअप ड्राइवर की हत्या कर दी। सत्तू बिक्रेता ने पिकअप चालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतक पिकअप चालक 42 वर्षीय अली हुसैन जोगबनी थाना क्षेत्र के अमोना गांव का रहने वाला था।

इस जघन्य वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने एक घर में छिपे आरोपी सत्तू बिक्रेता को पकड़ लिया। भीड़ ने पहले उसे बाहर खींचकर निकाला। उसके बाद उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। मृतक सत्तू विक्रेता रवि चौहान (30 वर्ष) फारबिसगंज सुल्तान पोखर का रहने वाला था। घटना के बाद से शहर की स्थिति तनावपूर्ण है। इधर घटना की सूचना मिलने ही एसपी जितेंद्र कुमार फारबिसगंज पहुंच पूरी जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:बिहार में कब बनाएंगे नया मुख्यमंत्री, कोई मतभेद है? नितिन नवीन ने दिया जवाब
ये भी पढ़ें:ज्यादा बच्चा होने पर बिहार में वार्ड पार्षद के खिलाफ ऐक्शन, EC ने छीन ली कुर्सी

बिहार में सुबह-सुबह डबल मर्डर से हड़कंप

बिहार में सुबह-सुबह डबल मर्डर ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि, भीड़ ने सड़क पर जमकर आगजनी की है। इसके अलावा तोड़फोड़ भी वहां मचाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिकअप ड्राइवर ने सत्तू बेचने वाले रवि चौहान से किसी बात को लेकर पहले मजाक किया और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहसबाजी के दौरान तिलमिलाए रवि चौहान ने धारदार चाकू निकाल लिया औऱ बेरहमी से अली हुसैन का सिर कलम कर दिया।

खून से लथपथ सिर और धड़ सड़क पर पड़ा देख लोग सिहर उठे। कुछ ही देर बाद इस हत्याकांड से लोग आगबबूला हो उठे। गुस्साए लोग सत्तू बिक्रेता रवि की तलाश करने लगे। रवि के एक घर में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर सड़क पर एक बार फिर हैवानियत का नंगा नाच किया गया। भीड़ ने लात-घूंसे और डंडे से रवि चौहान को तब तक मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। वारदात के बाद से इलाके में भारी तनाव है। हालांकि, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अलर्ट है और हर गतिविधि पर नजर रख रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में मां-बेटी का बड़ा कांड, एक साथ अपने-अपने प्रेमी संग हुईं फरार
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।