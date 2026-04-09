बिहार में बीच सड़क दिनदहाड़े युवक की सिर काटकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पीट-पीट कर मार डाला

इस जघन्य वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने एक घर में छिपे आरोपी सत्तू बिक्रेता को पकड़ लिया। भीड़ ने पहले उसे बाहर खींचकर निकाला। उसके बाद उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी।

बिहार के अऱरिया जिले में खौफनाक वारदात हुई है। यहां बीच सड़क एक युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। युवक का सिर सरेआम सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा। इसके अलावा उसका धड़ भी सड़क पर काफी वक्त तक पड़ रहा। सड़क पर मौजूद लोग इस भयानक हत्याकांड को देख सिहर उठे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे फारबिसगंज सुभाष चौक स्थित मार्केटिंग यार्ड के समीप कहासुनी के बाद आवेश में आकर सत्तू बूिक्रेता ठेला चालक ने पिकअप ड्राइवर की हत्या कर दी। सत्तू बिक्रेता ने पिकअप चालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतक पिकअप चालक 42 वर्षीय अली हुसैन जोगबनी थाना क्षेत्र के अमोना गांव का रहने वाला था।

इस जघन्य वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने एक घर में छिपे आरोपी सत्तू बिक्रेता को पकड़ लिया। भीड़ ने पहले उसे बाहर खींचकर निकाला। उसके बाद उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। मृतक सत्तू विक्रेता रवि चौहान (30 वर्ष) फारबिसगंज सुल्तान पोखर का रहने वाला था। घटना के बाद से शहर की स्थिति तनावपूर्ण है। इधर घटना की सूचना मिलने ही एसपी जितेंद्र कुमार फारबिसगंज पहुंच पूरी जानकारी ली।

बिहार में सुबह-सुबह डबल मर्डर से हड़कंप बिहार में सुबह-सुबह डबल मर्डर ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि, भीड़ ने सड़क पर जमकर आगजनी की है। इसके अलावा तोड़फोड़ भी वहां मचाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिकअप ड्राइवर ने सत्तू बेचने वाले रवि चौहान से किसी बात को लेकर पहले मजाक किया और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहसबाजी के दौरान तिलमिलाए रवि चौहान ने धारदार चाकू निकाल लिया औऱ बेरहमी से अली हुसैन का सिर कलम कर दिया।