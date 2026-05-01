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पटना में युवक की पीट-पीटकर हत्या, चोरी के केस में जा चुका था जेल; सीसीटीवी में कैद हत्यारे

May 01, 2026 04:38 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। युवक राजमिस्त्री का काम करता था और चोरी के केस में 3 बार जेल जा चुका था। सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोगों द्वारा उसे सड़क पर ले जाते हुए फुटेज मिली है। 

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार तड़के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। राजा पुल के पास सुबह में उसका शव मिला। मृतक की पहचान पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर निवासी शिव शंकर चौहान के रूप में हुई है। उसकी उम्र 31 साल थी। बताया जा रहा है कि शिव शंकर राजमिस्त्री का काम करता था और बीच-बीच में ऑटो भी चलाता था। वह चोरी के केस में पहले जेल जा चुका है। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हो गए हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

मृतक की पत्नी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिव शंकर अहले सुबह चाय पीने का कहकर घर से निकले थे। इसके बाद उनकी मौत की सूचना मिली। बता दें कि सुबह में राजा पुल गेट नंबर 22 के पास शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर फॉरेंसिक जांच के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

3 बार जेल जा चुका था शिव शंकर

पटना के विधि व्यवस्था एसडीपीओ-1 कृष्ण मुरारी ने कहा कि मृतक के बारे में जानकारी मिली है कि वह नशे का आदी था। वह 3 बार जेल जा चुका था। उसके खिलाफ पाटलिपुत्र और दानापुर थाने में चोरी के केस दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार कुछ लोगों द्वारा शिव शंकर के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग उसके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं।

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जांच में सामने आया है कि दीवार से टकराने की वजह से शिव शंकर के सिर में गंभीर चोट लग गई और वह गिर गया। युवक घायल अवस्था में ही सड़क पर पड़ा रहा। उसे ना तो अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, और ना ही पुलिस को सूचना दी गई। फिर उसकी मौत हो गई। एसडीपीओ के अनुसार, अहले सुब शिव शंकर वहां क्यों गया था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

आशंका जताई जा रही है कि युवक चोरी करने के इरादे से वहां गया होगा। फिर लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस चोरी के इरादे और अन्य एंगल से जांच में जुटी हुई है। घटना सुबह साढ़े 4 से साढ़े 5 बजे के बीच की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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