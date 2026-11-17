पटना में चोरी के शक में युवक की पीट-पीट कर हत्या,7 लोगों पर केस
पुलिस के अनुसार, राघोपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने सूचना दी थी कि घर में चोर घुस है। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस ने जख्मी युवक को कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
पटना में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के फ्लड कंट्रोल ऑफिस राघोपुर के पास रविवार देर रात चोरी के संदेह में एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मृतक की पहचान बाढ़ थाना क्षेत्र के बनारसी घाट निवासी सत्यनारायण मिस्त्री के पुत्र अजय मिस्त्री के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, राघोपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने सूचना दी थी कि घर में चोर घुस है। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस ने जख्मी युवक को कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
साजिश के तहत हत्या का आरोप, सात पर केस
इस मामले में जितेंद्र कुमार ने लिखित शिकायत की है। आरोप है कि अजय मिस्त्री उनके घर में चोरी के प्रयास के दौरान पकड़ा गया था। वहीं, अजय के पिता सत्यनारायण मिस्त्री ने सात नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि एक युवक ने अजय को घर से बुलाकर ले गया था, जहां साजिश के तहत उसकी पीटकर हत्या कर दी गई।
थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर हत्या मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की पहचान की जा रही है।