220 रुपया बकाया नहीं चुकाया, बिहार में अधेड़ को पीट-पीट कर मार डाला

इस संबंध में रघुवंशनगर थानाध्यक्ष शिशुपाल कुमार ने बताया कि मामले में एक आरोपी महिला कंचन देवी को हिरासत में लिया गया है। एक दुकानदार समेत तीन अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। धमदाहा के एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने बताया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद में हत्या का मामला सामने आया है।

बिहार में 220 रुपया उधार नहीं चुकाने पर एक अधेड़ की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पूर्णिया जिले में रघुवंशनगर थाना क्षेत्र के महिखंड नवटोलिया में मात्र 220 रुपए बकाया नहीं चुकाने पर अधेड़ व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक अशोक राय (53 वर्ष) था। मृतक के पुत्र राम कुमार की ओर से पुलिस को दिए गए आवेदन के आधार पर रघुवंशनगर थाने में चार लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। परिजनों के अनुसार महिखंड नवटोलिया गांव निवासी ठेली साह की किराना दुकान है। दुकानदार का नवटोलिया गांव निवासी अशोक राय के पास मात्र 220 रुपए बकाया था।

शनिवार की शाम अशोक राय दुकान पर तम्बाकू लेने पहुंचे। दुकानदार ठेली साह ने बकाया पैसे चुकाने का अशोक राय पर दबाव बनाया। इसी क्रम में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बकायेदार अशोक राय की पीट-पीटकर हत्या कर कर दी गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।