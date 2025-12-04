बिहार में बच्चों के बीच झगड़े का खूनी अंजाम, 25 साल के युवक को पीट-पीट कर मार डाला
बिहार के बेगूसराय में बलिया थाना क्षेत्र के नूरजमापुर वार्ड-छह में मंगलवार की रात दो पक्षों के बीच लाठी-डंडे से हुई जमकर मारपीट की घटना में एक पक्ष के लोगों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज मामला बुधवार को प्रकाश में आया है। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस सह डीएसपी साक्षी कुमारी, थानाध्यक्ष विकास कुमार राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये बेगूसराय भेज दिया।
साथ ही मामले के संबंध में मृतक के परिजनों से पूछताछ भी की। मृतक की पहचान नूरजमापुर गांव निवासी नाथो यादव के 25 वर्षीय पुत्र रणवीर कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रणवीर कुमार व उसके पड़ोसी नरेश यादव के बच्चों के बीच विवाद हुआ था। विवाद धीरे-धीरे बढ़ते हुए बड़ों के बीच मारपीट की घटना के रूप में तब्दील हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि नरेश यादव व उसके परिवार के लोगों द्वारा रणवीर यादव की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी।
पुलिस के द्वारा घटना स्थल की जांच एफएसएल टीम से भी कराई गयी है। बताया जाता है कि रणवीर यादव का विवाह वर्ष 2021 में मधेपुरा में शिव कुमार यादव की पुत्री आरती कुमारी के साथ हुई थी। उसकी एक दो वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी भी है। दो भाइयों में बड़ा रणवीर स्थानीय बाजार में मोटिया मजदूरी का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। इस घटना के बाद मृतक के माता-पिता सहित पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है।
थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने बताया कि बुधवार की सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। जबकि घटना में संलिप्त दोषियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी शुरू कर दी गयी है।