मोबाइल गेम खेलने से टोका तो शख्स की पीट-पीटकर हत्या, गयाजी में मर्डर से सनसनी
गयाजी के मंगला गौरी इलाके में रविवार देर रात गली में मोबाइल गेम खेलने से टोकने पर कुछ युवकों ने एक अधेड़ शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बेरहमी से पिटाई करने के बाद आरोपियों उन्हें नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
बिहार के गयाजी में एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोबाइल गेम की सनक और नशे की लत ने एक अधेड़ उम्र के शख्स की जान ले ली। मोबाइल गेम खेलने से टोकने पर 5-6 युवकों ने शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णुपद थाना क्षेत्र के मंगला गौरी की यह घटना है।
मृतक की पहचान 56 वर्षीय अर्जुन मांझी के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर थे। मृतक की बहू रिंकी कुमारी ने बताया कि मोहल्ले की गली में रोज रात 9 बजे के बाद 5–6 युवक मोबाइल गेम खेलते हुए शोर-शराबा, गाली-गलौज करते थे। रविवार रात करीब 10 बजे भी यही स्थिति थी।
शोर से परेशान होकर अर्जुन मांझी ने युवकों को गली में इस तरह की हरकत करने से मना किया। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर युवकों ने लाठी-डंडे और हाथ-पैर से उनकी जमकर पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के बाद आरोपियों ने अर्जुन मांझी को नाले में धक्का दे दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
परिजन उन्हें आनन-फानन में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही विष्णुपद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थानाध्यक्ष परमानंद कर्ण ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।
