man beatan and petrol pour in his private part in bihar bhagalpur चोरी के आरोप में युवक को पीटा फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दिया पेट्रोल, बिहार में हैवानियत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman beatan and petrol pour in his private part in bihar bhagalpur

चोरी के आरोप में युवक को पीटा फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दिया पेट्रोल, बिहार में हैवानियत

पीड़ित के परिजनों का कहना है कि जिसके घर में चोरी हुई उसके यहां सीसीटीवी लगा हुआ है। फुटेज से पता चला है कि उसका भतीजा ही चोरी में शामिल था। घटना को लेकर पुलिस से लिखित शिकायत की गई है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुरWed, 3 Sep 2025 09:17 AM
share Share
Follow Us on
चोरी के आरोप में युवक को पीटा फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दिया पेट्रोल, बिहार में हैवानियत

बिहार में एक युवक के साथ हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। भागलपुर जिले में झंडापुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर पिटाई करने और उसके मलद्वार में पेट्रोल डालने का मामला सामने आया है। घटना दो दिन पहले एक माननीय के दरवाजे पर घटी है। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित युवक को दो दिन बंधक बनाकर रखा।

मंगलवार को पीड़ित युवक के परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए पहले बिहपुर स्थित पीएचसी ले गए जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया गया। मंगलवार की देर शाम उसे इलाज के लिए मायागंज में भर्ती कराया गया।

ये भी पढ़ें:हिमाचल-उत्तराखंड में लैंड स्लाइड के नाम पर बिहार में ठगी, खाते से उड़ाए पैसे

पीड़ित के परिजनों का कहना है कि जिसके घर में चोरी हुई उसके यहां सीसीटीवी लगा हुआ है। फुटेज से पता चला है कि उसका भतीजा ही चोरी में शामिल था। घटना को लेकर पुलिस से लिखित शिकायत की गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बारिश से लोगों को मिली राहत, आज भी इन जिलों में बरसेंगे बदरा