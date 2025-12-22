बिहार में नशे में चूर शख्स ने कई लोगों पर चाकू से किया हमला, 2 की मौत; 2 जख्मी
मधुबनी शहर में लहेरियागंज मुसहरी दलित टोला में हुई चाकूबाजी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई। दो अन्य जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय दीपक सदाय एवं 21 वर्षीय रामबाबू सदाय के रूप में हुई है। जख्मी लालबाबू सदाय की हालत गंभीर बताया गया है। डीएमसीएच दरभंगा में उसका इलाज चल रहा है। घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है।
लोगों की माने तो नशे में चूर बदमाश ने बड़ा चाकू लेकर दलित टोला के लोगों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बचाने आए लोगों को भी चाकू से घायल कर दिया। जिससे कई लोग जख्मी हो गए। दीपक और रामबाबू के पेट में चाकू लगने से दोनों वहीं मुर्छित हो गए। जख्मियों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देखकर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें रात में ही दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार डीएमसीएच में दोनों की मौत हो गई। उधर, रात में घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने सदर अस्पताल एवं घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि हमलावर की पहचान अरेर थाना के झोंझी गांव निवासी राहुल कुमार यादव के रूप में की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।