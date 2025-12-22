Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman attack on many people by knife in bihar madhubani two dead two injured
बिहार में नशे में चूर शख्स ने कई लोगों पर चाकू से किया हमला, 2 की मौत; 2 जख्मी

बिहार में नशे में चूर शख्स ने कई लोगों पर चाकू से किया हमला, 2 की मौत; 2 जख्मी

संक्षेप:

लोगों की माने तो नशे में चूर बदमाश ने बड़ा चाकू लेकर दलित टोला के लोगों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बचाने आए लोगों को भी चाकू से घायल कर दिया। जिससे कई लोग जख्मी हो गए। दीपक और रामबाबू के पेट में चाकू लगने से दोनों वहीं मुर्छित हो गए।

Dec 22, 2025 11:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, विधि संवाददाता, मधुबनी
share Share
Follow Us on

मधुबनी शहर में लहेरियागंज मुसहरी दलित टोला में हुई चाकूबाजी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई। दो अन्य जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय दीपक सदाय एवं 21 वर्षीय रामबाबू सदाय के रूप में हुई है। जख्मी लालबाबू सदाय की हालत गंभीर बताया गया है। डीएमसीएच दरभंगा में उसका इलाज चल रहा है। घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोगों की माने तो नशे में चूर बदमाश ने बड़ा चाकू लेकर दलित टोला के लोगों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बचाने आए लोगों को भी चाकू से घायल कर दिया। जिससे कई लोग जख्मी हो गए। दीपक और रामबाबू के पेट में चाकू लगने से दोनों वहीं मुर्छित हो गए। जख्मियों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देखकर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें रात में ही दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:बिहार में कोहरे और ठंड का टॉर्चर, शीत दिवस से हाहाकार; आगे कैसा रहेगा मौसम

जानकारी के अनुसार डीएमसीएच में दोनों की मौत हो गई। उधर, रात में घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने सदर अस्पताल एवं घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि हमलावर की पहचान अरेर थाना के झोंझी गांव निवासी राहुल कुमार यादव के रूप में की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Madhubani Latest News Bihar Crime News Bihar Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।