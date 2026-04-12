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पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला बक्सर से अरेस्ट, इंटरनेशनल हैकर बनने की थी चाहत

Apr 12, 2026 07:36 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पटना
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यह वही अमल है जिसने आठ सालों पहले कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। दरअसल, इंटरनेशनल हैकर बनने की चाहत में अमल ने साइबर अपराध की दुनिया में जबर्दस्त तरीके से कदम रख दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बहुत सी बातें बताई हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला बक्सर से अरेस्ट, इंटरनेशनल हैकर बनने की थी चाहत

अमेरिकी एजेंसी सीआईए की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी युवक आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल, दो पेन ड्राइव, विभिन्न बैंकों के 09 क्रेडिट कार्ड और एक फर्जी पहचान पत्र बरामद किया है। पुलिस को ज्योंही पीएम की सुरक्षा से संबंधित ऐसी सूचना मिली कि सबके होश उड़ गए। तत्काल तफ्तीश हुई और सिमरी थाना के आशा पड़री गांव निवासी गणेश तिवारी के पुत्र अमल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उसके घर से ही पकड़ा गया।

यह वही अमल है जिसने आठ सालों पहले कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। दरअसल, इंटरनेशनल हैकर बनने की चाहत में अमल ने साइबर अपराध की दुनिया में जबर्दस्त तरीके से कदम रख दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बहुत सी बातें बताई हैं। लेकिन, मामला बेहद संजीदा होने के कारण स्थानीय पुलिस कुछ खास बताने से इंकार कर रही है। उससे लंबी पूछताछ हुई। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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इधर, अमल की गिरफ्तारी के बाद से ही उसके गांव पर माता-पिता सकते में हैं। वे बाहरी लोगों से मिलने से भी परहेज कर रहे हैं। गांव के लोग भी इस बात से दुखी हैं कि एक युवक के चलते गांव का नाम इस कदर चर्चा में आ गया। पूरे जिले में शनिवार को अमल और उसकी करतूत की चर्चा होती रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आरोपी युवक विदेशों में कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। वो इन लोगों से गोपनीय सूचनाओं के एवज में पैसों की डिमांड कर रहा था।

मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि वो पीएमओ की जानकारियां भी जुटा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले की भनक सबसे पहले केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को लगी थी. इसकी संदिग्ध डिजिटल एक्टिविटी और विदेशी सर्वर पर डेटा ट्रांसफर के संकेतों के बाद बक्सर पुलिस को अलर्ट किया गया। जिसके बाद आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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