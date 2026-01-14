नीतीश और सम्राट को गाली दी, DGP को भी नहीं छोड़ा, फेसबुक लाइव पर धमकाने वाला गिरफ्तार

संक्षेप: जहानाबाद जिले के घोसी से कुख्यात जयशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह फेसबुक लाइव पर सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी, डीजीपी, विधायक समेत कई लोगों को गाली और धमकी दे रहा था।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सांसद और विधायक सहित कई लोगों को फेसबुक पर लाइव आकर गाली देने वाला वांछित अपराधी जयशंकर नारायण पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जहानाबाद के घोसी शहर के राजाबाजार इलाके से फेसबुक लिंक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी घोसी थाना क्षेत्र के अनतपुर गांव का रहने वाला है। इसकी पुष्टि एसडीपीओ संजीव कुमार ने की। उन्होंने बताया कि वह कई कांडों में वांछित था। पिछले कुछ दिनों से वह मोदनगंज और घोसी थाना क्षेत्र के कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जान मारने धमकी दे रहा था। इससे लोगों में दहशत का माहौल था।

उन्होंने बताया कि पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी। जैसे ही सूचना मिली कि वह जहानाबाद आया हुआ है, पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसे धर दबोचा। जयशंकर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर इलाके के दर्जनों लोग घोसी थाना पहुंचे, जहां आरोपी पुलिस कस्टडी में भी लोगों को गाली देते नजर आया।