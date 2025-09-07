बिहार के वैशाली में पुलिस पर हमले के बाद आरोपी की कस्टडी में मौत, भारी संख्या में पुलिस तैनात

पुलिस पर घातक हथियार से भी हमला किया गया था। इस दौरान डायल 112 और थाने की पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया था। अचानक हुए हमले के दौरान दारोगा की पिस्टल गिर गई।

बिहार के वैशाली जिले के महुआ में पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस द्वारा कस्टडी में लिए गए एक बुजुर्ग मौत हो गई है। बुजुर्ग पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप था। मृतक का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। एहतियात के तौर पर यहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मृतक राजापाकर के चौसिमा कल्याणपुर गांव का निवासी था। एसडीओ रामबाबू बैठा, सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार सहित करीब नौ थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। मृतक का नाम हाशिम शाह उम्र 70 वर्ष बताया गया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस हिरासत में मौत के बाद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हाजत में तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है।

क्या बोली पुलिस.. पुलिस की तरफ से मीडिया से बातचीत में बताया गया कि राजापाकर में पुलिस पर हमला किया गया था। इस हमले में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस कांड में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को महुआ थाने में ले जाया गया था और वहीं पर हाजत में रखा गया था। इसी क्रम में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। जिसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया था। मजिस्ट्रेट की देखरेख में मेडिकल बोर्ड के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

आपको बता दें कि राजापाकर प्रखंड के चौसीमा कल्याणपुर फकीर टोला में एक जुलूस दौरान देर रात आइसक्रीम विक्रेता से आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने के मामले में जमकर हंगामा हुआ था। मारपीट की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। इसमें महुआ थानाध्यक्ष, महिला सिपाही समेत पांच लोग घायल हो गए थे।

पुलिस पर घातक हथियार से भी हमला किया गया था। इस दौरान डायल 112 और थाने की पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया था। अचानक हुए हमले के दौरान दारोगा की पिस्टल गिर गई। देर रात करीब डेढ़ बजे एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और मशक्कत के बाद पिस्टल पुलिस ने बरामद की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स शनिवार को भी तैनात रही।

घटना शुक्रवार की रात राजापाकर थाना अंतर्गत भलुई हाट के कौआचक में हुई। मौके पर पहुंची राजापाकर 112 डायल पुलिस की टीम जब आइसक्रीम विक्रेता को लेकर आरोपित के मोहल्ले में पहुंची तो असामाजिक तत्वों ने हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में 112 डायल टीम के सिपाही दीपक कुमार को गंभीर चोट आई। इसके बाद घटना की सूचना राजापाकर थाने को दी गई थी। मौके पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार एएसआई, सजीवन पासवान, मिथिलेश कुमार सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे थे। उनके साथ भी लोगों ने मारपीट की थी।

जिसमें थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को काफी चोट लगी। एएसआई संजीवन पासवान के माथे पर डंडे से प्रहार किया गया था। दूसरे एएसआई मिथिलेश कुमार के हाथ पर तलवार से वार कर घायल कर दिया गया था। चौकीदार कपूरी ठाकुर के सिर पर भी डंडे से वार कर घायल कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जिसमें महुआ थाना, भगवानपुर थाना, पातेपुर थाना, जन्दाहा थाना और औद्योगिक थाना की पुलिस भी मौके पर एक-एककर पहुंची थी।