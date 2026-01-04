सम्राट चौधरी के यहां रहता है.., गाली और पिटाई; पटना में युवक से ज्यादती का वीडियो वायरल

संक्षेप: युवक की पिटाई कर रहा शख्स कहता है, कहां रहता है रे.., पीड़ित युवक कहता है रिंग रोड। इसपर गाली दे रहा शख्स कहता है सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे,,,रोता हुआ शख्स गिड़गिड़ा कर कहता है नहीं-नहीं। इसपर रौब झाड़ कर आरोपी शख्स फिर गाली देकर कहता है कि हम तो वैसे ही बीजेपी एंटी हैं।

पटना में एक युवक से ज्यादती का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक को थप्पड़ मारे जाते हैं और इतना नहीं उसे भद्दी-भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं। वायरल वीडियो में युवक को प्रताड़ित कर रहा शख्स बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट का भी नाम लेता है और गाली देता है। सोशल मीडिया पर इस वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

कहा जा रहा है कि यह वीडियो पटना के कंकड़बाग इलाके का है। वीडियो कंकड़बाग के किसी मॉल का बताया जा रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस की भी नजर इस वीडियो पर पड़ी है औऱ पुलिस भी वीडियो की जांच-पड़ताल कर रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक जगह पर कुछ लोग बैठेे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग पुलिसवाले भी हैं।

इस दौरान एक शख्स एक युवक को गाली देता है और उसे थप्पड़ मारता है। मीडिया रिपोर्ट में आशंका जताई जा रही है कि जो शख्स युवक को मार रहा है और उसे गाली दे रहा है वो भी एक पुलिसवाला है। हालांकि, इस बात की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है।

युवक की पिटाई कर रहा शख्स कहता है, कहां रहता है रे.., पीड़ित युवक कहता है रिंग रोड। इसपर गाली दे रहा शख्स कहता है सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे,,,रोता हुआ शख्स गिड़गिड़ा कर कहता है नहीं-नहीं। इसपर रौब झाड़ कर आरोपी शख्स कहता है कि हम तो वैसे ही बीजेपी एंटी हैं। वो युवक को लगातार भद्दी-भद्दी गालियां भी देता है।

