ममता बनर्जी रावण-सूर्पनखा की मां, BJP के संजय जायसवाल यह क्या बोल गए? कहा- बंगाल को खत्म करेंगी

ममता बनर्जी रावण-सूर्पनखा की मां, BJP के संजय जायसवाल यह क्या बोल गए? कहा- बंगाल को खत्म करेंगी

संक्षेप:

कहा कि जिन्हें भी भारत से प्यार है उनसे ममता बनर्जी को नफरत है। उनमें रावण और सूर्पनखा दोनों के गुण हैं। वह इन दोनों की मां है। उन्होंने बंगाल को खत्म कर देने का बीड़ा उठा लिया है।

Dec 31, 2025 07:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी)के सांसद व बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ममता दीदी को बुराई के प्रतीक रावण और उसकी बहन सूर्पनखा की मां बता दिया। यह भी कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को समाप्त कर देने की जिम्मा ले लिया है। उन्हें देश की सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं है।

संजय जायसवाल अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया के दौरे पर हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ममता बनर्जी को टारगेट किया। कहा कि जिन्हें भी भारत से प्यार है उनसे ममता बनर्जी को नफरत है। उनमें रावण और सूर्पनखा दोनों के गुण हैं। वह इन दोनों की मां है। उन्होंने बंगाल को खत्म कर देने का बीड़ा उठा लिया है। कहा कि उन्होंने बंगाल से हिंदुओं के भगाने और विदेशियों को बसाने का काम किया है। ममता बनर्जी को वे सभी लोग बुरे लगेंगे जो भारत और भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देती हैं तो देश के सनातनियों से नफरत करती हैं। उनके राज में बंगाल में हिंदू आबादी के साथ बहुत अन्याय हुआ। जुल्म होते रहे और उनकी सरकार कार्रवाई करने के बजाए देखती रही।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर हमला किया था। बेगूसराय(अपने संसदीय क्षेत्र) में उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को बंग्लादेशी घुसपैठियों के साथ वहीं चले जाना चाहिए। उन्हें बंग्लादेश का प्रधानमंत्री न जाना चाहिए। वे बंग्लादेश में काफी लोकप्रिय हैं जैसा कि उनके समर्थक सौगत राय बताते हैं।

गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी रोहिंग्या को भी सपोर्ट करती हैं। उनके लिए सुविधाएं बहाल करती हैं और हिंदुओं की हत्या करवाती हैं। बंगाल को बंग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा जबतक बीजेपी बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक देगी।

