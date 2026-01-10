मामा ने 5 साल के भांजे का अपहरण किया, दिल्ली में बेचने की तैयारी थी; CCTV से खुलासा

संक्षेप: सीतामढ़ी में मामा ने ही 5 साल के भांजे का अपहरण कर लिया। और उसे दिल्ली में बेचने की तैयारी थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्चे को ले जाता दिखा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मासूम को भी बरामद कर लिया है।

सीतामढ़ी की नगर थाना पुलिस ने 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण का खुलासा कर दिया है। बिस्कुट का लालच देकर ममेरी बहन के 5 वर्षीय मासूम बच्चे को बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसे दिल्ली में बेचने की मंशा थी। पुलिस ने समय रहते उद्भेदन कर दिया। साथ ही बेचने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान थाना क्षेत्र के अमघट्टा निवासी लालू राय के पुत्र भोला राय के रूप में की गई है, जो बच्चे का ममेरा मामा है और उसे दिल्ली बेचने की तैयारी में था। नगर थाना में शुक्रवार को एसडीपीओ सदर 1 राजीव कुमार सिंह ने अपहरण मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 6 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे एक मासूम बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने वरीय अधिकारियों को अवगत कराया। उनके निर्देश पर पुअनि रविकांत कुमार, पुअनि धीरज कुमार एवं पुअनि संवेदना स्नेही को शामिल करते हुए एक विशेष टीम गठित की गई।पुलिस टीम ने बच्चे के गायब होने वाले स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया, जिसमें भोला राय बच्चे को ले जाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार करते हुए अन्य आरोपियों के नाम बताए।

आरोपी की निशानदेही पर शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलकाहा निवासी बिरेंद्र राय के पुत्र राहुल राय के घर छापेमारी की गई। वहां से जानकारी मिली कि हरिश्चंद्र राय के पुत्र मिथलेश कुमार बच्चे को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के कोदरिया थाना क्षेत्र के शिवाईपट्टी स्थित अपने ससुराल चला गया है। पुलिस द्वारा दबाव बनाए जाने पर मिथलेश कुमार बच्चे को फुलकाहा बाजार में छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने 9 जनवरी 2026 को मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।