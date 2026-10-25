दो साल में हुए सभी चुनाव रद्द हों, विधानसभा बर्खास्त हो: खरगे ने ज्ञानेश को गद्दार कहा

मल्लिकार्जुन खरगे ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को गद्दार बताते हुए कहा कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्रा में वोट चोरी से सरकारें बनी हैं। इन विधानसभाओं को बर्खास्त करो और दो साल में हुए सभी चुनावों को रद्द करो।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दो साल में हुए सभी चुनाव को रद्द किया जाए। यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी को बढ़ावा दिया और बिहार, बंगाल, महाराष्ट्रा और हरियाणा में वोट चोरी के बल पर ही सरकार बनाई गई। इन राज्यों को विधानसभाओं को बर्खास्त की मांग मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की।

पटना में रविवार को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। बापू सभागार में संपन्न समारोह में मल्लिकार्जुन खरगे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों में चल रहे एसआईआर का विरोध किया और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की । खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद पर होने के बावजूद पक्षपात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। खरगे ने ज्ञानेश कुमार पर केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार(बीजेपी ने) ऐसे गद्दार को चुनाव आयोग में रखा है और इन गद्दारों से ही काम ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार एसआईआर के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। अपनी सुविधा और मर्जी के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोर रहे हैं और लिस्ट से नाम हटा रहे हैं। एसआईआर में बहुत गड़बड़ी है। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग में अपने चेलों को बैठा रहा रखा है और घपला किया जा रहा है। एक महिला अफसर वहां बैठी है वह वोटर लिस्ट बदलने में लगी रहती है। यह हमलोग नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही कहते हैं।