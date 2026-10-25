दो साल में हुए सभी चुनाव रद्द हों, विधानसभा बर्खास्त हो: खरगे ने ज्ञानेश को गद्दार कहा
मल्लिकार्जुन खरगे ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को गद्दार बताते हुए कहा कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्रा में वोट चोरी से सरकारें बनी हैं। इन विधानसभाओं को बर्खास्त करो और दो साल में हुए सभी चुनावों को रद्द करो।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दो साल में हुए सभी चुनाव को रद्द किया जाए। यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी को बढ़ावा दिया और बिहार, बंगाल, महाराष्ट्रा और हरियाणा में वोट चोरी के बल पर ही सरकार बनाई गई। इन राज्यों को विधानसभाओं को बर्खास्त की मांग मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की।
पटना में रविवार को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। बापू सभागार में संपन्न समारोह में मल्लिकार्जुन खरगे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों में चल रहे एसआईआर का विरोध किया और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की । खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद पर होने के बावजूद पक्षपात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। खरगे ने ज्ञानेश कुमार पर केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार(बीजेपी ने) ऐसे गद्दार को चुनाव आयोग में रखा है और इन गद्दारों से ही काम ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार एसआईआर के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। अपनी सुविधा और मर्जी के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोर रहे हैं और लिस्ट से नाम हटा रहे हैं। एसआईआर में बहुत गड़बड़ी है। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग में अपने चेलों को बैठा रहा रखा है और घपला किया जा रहा है। एक महिला अफसर वहां बैठी है वह वोटर लिस्ट बदलने में लगी रहती है। यह हमलोग नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही कहते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो सालों में जो भी चुनाव हुए हैं, उन विधानसभाओं को बर्खास्त किया जाए क्योंकि उन राज्यों में वोट चोरी से बनी हुई सरकारें हैं। ये चोरी की सरकारें हैं। इन्हीं सवालों को लेकर 1 नवम्बर को रामलीला मैदान,दिल्ली में बड़ा जुलूस होगा। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेता मिलेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। खरगे ने कहा कि 2023 में पारित कानून उस कानून को भी निरस्त करने की मांग करेंगे जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें