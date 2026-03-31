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बिहार के 38 जिलों में कांग्रेस ने 53 जिलाध्यक्ष बनाए, सूची जारी; कहां किस नेता को कमान?

Mar 31, 2026 10:18 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Congress District President List: बिहार में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने लिस्ट के साथ बताया कि बिहार में संगठन के हिसाब से 53 जिले हैं, जहां अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।

बिहार के 38 जिलों में कांग्रेस ने 53 जिलाध्यक्ष बनाए, सूची जारी; कहां किस नेता को कमान?

Bihar Congress District President List: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार में पार्टी के 53 संगठन जिलों के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है, जिसकी सूची प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोमवार की रात जारी कर दी। राजेश राम ने सूची के साथ एक पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर बताया है कि ये नियुक्तियां हर जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक की सलाह पर की गई हैं, जिन लोगों ने अपने-अपने इलाकों में पार्टी के लोगों से व्यापक चर्चा के बाद आलाकमान को रिपोर्ट में इन नामों की सिफारिश की थी। 36 साल पहले बिहार में कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री बना था। तब से पार्टी वापस रौनक हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है।

लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकारों में कांग्रेस के नेता मंत्री बनते रहे हैं। कांग्रेस को बिहार में लालू यादव की परछाई से निकलना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को रोकने के मकसद से राजद के साथ बने रहना चाहिए, इसको लेकर पार्टी में दो तरह के विचार और नेता हैं। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति इसी खींचतान पर टिकी है। बिहार में कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व राजद से अलग तरह की राजनीति का शौक रखता है, लेकिन ये दिल्ली को मंजूर नहीं है। नए जिलाध्यक्ष बिहार कांग्रेस में कुछ हरियाली ला पाएंगे या नहीं, यह सिर्फ समय बताएगा।

प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सूची जारी करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई दी है। राजेश ने कहा है कि संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जन-जन से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने नए जिलाध्यक्षों से अपील की है कि कांग्रेस को मजबूती देकर बिहार के विकास, न्याय एवं बदलाव के अभियान को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं।

बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची

कांग्रेस संगठन जिलाजिलाध्यक्ष
अररियामासूम रजा
अरवलमोहम्मद कैफ
औरंगाबादआनंद शंकर सिंह
बांकाजितेंद्र सिंह
बेगूसरायशिव प्रकाश गरीब दास
भागलपुरप्रवीण कुशवाहा
भोजपुरश्रीधर तिवारी
बक्सरपंकज उपाध्याय
दरभंगा ग्रामीणमिथिलेश चौधरी
दरभंगा शहरीजमाल हसन
शेरघाटी बोधगयासंतोष कुमार
गयारजनीश कुमार
गोपालगंजओमप्रकाश गर्ग
जहानाबादसंजीव कुमार
जमुईधर्मेंद्र गौतम
कैमूरराधेश्याम कुशवाहा
कटिहार ग्रामीणसुनील यादव
कटिहार शहरीसंजय सिंह
खगड़ियाचंदन यादव
किशनगंजशहाबुल अख्तर
लखीसरायअमरेश अनीष
मधेपुरासंतोष सौरभ
मधुबनी पूर्वीनलिनी रंजन झा
मधुबनी पश्चिमीमीना कुशवाहा
मुंगेरराजेश मिश्रा
कांटीकृपाशंकर शाही
मुजफ्फरपुरअरविंद कुमार मुकुल
बिहारशरीफओमैर खान
नालंदाविवेक सिन्हा
नवादाप्रभाकर झा
बेतियाराकेश यादव
बगहानरेश राम
पटना ग्रामीण 01चंदन कुमार
पटना ग्रामीण 02गुरजीत सिंह
पटना शहरीकुमार आशीष
पूर्णिया शहरीकुमार आदित्य
पूर्णिया ग्रामीणअफरोज आलम
मोतिहारीअखिलेश दयाल
गोविंदगंजशशि भूषण राय
रोहतासजयप्रकाश पांडे
सहरसामुकेश झा
समस्तीपुर ग्रामीणसिद्धार्थ क्षत्रिय
समस्तीपुर शहरीअनिता राम
छपराशंकर चौधरी
सोनपुरसुधीर राय
शेखपुराआनंदी कुमार
शिवहरअफरोज आलम
सीतामढ़ीअमित टुन्ना
सिवानसुशील कुमार
महाराजगंजजवाहर भाई
सुपौलअनुपम सिंह
वैशाली ग्रामीणरंजीत पंडित
वैशाली शहरीसंजय मिश्रा
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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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