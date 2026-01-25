Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsMale sperm found in NEET student's undergarments FSL investigation indicates rape allegation DNA test underway
NEET छात्रा के अंडरगारमेंट्स से मेल स्पर्म मिले, FSL जांच में रेप का आरोप पुख्ता; DNA टेस्ट की तैयारी

संक्षेप:

पटना नीट छात्रा मौत मामले में एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा के अंडरगारमेंट्स से पुरुष के स्पर्म मिले हैं। एसआईटी अब आरोपी और संदिग्धों के डीएनए से स्पर्म का मिलान करेगी।

Jan 25, 2026 03:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा के साथ मौत से पहले रेप के आरोप की पुष्टि हो गई है। पटना पुलिस ने बताया है कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स से मेल स्पर्म पाए गए हैं। एसआईटी अब स्पर्म की डीएनए प्रोफाइलिंग कराने में जुट गयी है। इसका मिलान आरोपियों और संदिग्धों का डीएनए से कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन उत्पीड़न की आशंका से इनकार नहीं किया गया था। फॉरेंसिक साइंस लैब की इस फाइंडिंग से पुलिस की शुरुआती दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और छात्रा के परिजनों का आरोप है कि रेप की वारदात को दबा कर पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी।

इस मामले में पटना पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या 14/2026 मामले में मृतका के परिजनों द्वारा दिनांक 10.01.2026 को मृतका के कुछ वस्त्र पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त किया गया तथा परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण के क्रम में, कथित रूप से घटना के समय पहने गए एक अंतःवस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एफएसएल द्वारा इसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इस मामले अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ-साथ SIT द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से मिलान किया जाएगा।

दरअसल पुलिस डीएनए टेस्ट के माध्यम से अपराधी तक पहुंचना चाहती है जिसने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया। परिजन शुरू से ही यह बता रहे थे कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। न्यूज चैनल को दिए बयान में परिजनों ने कहा था कि मौत से पहले छात्रा ने पूछने पर हां में जवाब दिया कि था कि उसके साथ गलत काम किया गया। लेकिन डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पटना एसएसपी ने रेप के आरोपों से इनकार कर दिया था।

एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद इस केस में जांच की दिशा बदल सकती है। रेप का आरोप साबित हुआ तो पुलिस मौत को हत्या मानकर छानबीन कर सकती है। हलांकि, परिजन शुरू से ही इसे रेप मर्डर बता रहे हैं। डीजीपी के आदेश पर पटना आईजी के नेतृत्व वाली स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) इस कांड की जांच कर रही है। दिन बीतने के साथ इस मामले में नए- नए खुलासे हो रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
