Patna Metro: कल से मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन की शुरुआत, कंकड़बाग-राजेंद्रनगर के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
Patna Metro: पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर के एलिवेटेड रूट पर मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन की शुरुआत गुरुवार से हो जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हरी झंडी दिखाकर इस मेट्रो स्टेशन की शुुरुआत करेंगे। इस मेट्रो स्टेशन से पटना के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
Patna Metro: मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन को गुरुवार से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पटना मेट्रो के 6.2 किमी लंबे प्राथमिक कॉरिडोर के एलिवेटेड रूट पर ये मेट्रो स्टेशन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी शुरुआत के साथ ही कंकड़बाग व राजेन्द्र नगर जैसे रिहाइशी और वाणिज्यिक क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना मेट्रो की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक सीएम सम्राट चौधरी मलाही पकड़ी से मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्राथमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन शहरवासियों को तेज़, सुरक्षित, आरामदायक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। वर्षों की मेहनत, धैर्य और जनसहयोग से साकार हुआ यह पड़ाव पटना के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ता एक नया कदम है। हालांकि इस मार्ग पर मलाही पकड़ी व भूतनाथ के बीच खेमनीचक मेट्रो स्टेशन भी आता है। अभी खेमनीचक स्टेशन तैयार नहीं होने से मेट्रो का ठहराव यहां नहीं होगा।
बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया थाा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा था कि दो जुलाई को पटना मेट्रो रेल परियोजना के मलाही पकड़ी तक विस्तारित खंड का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास (मुख्यमंत्री निवास) स्थित 'संकल्प' सभागार में पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि पटना मेट्रो शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार तथा पटना मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने नया अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) से आकाशवाणी तक प्रस्तावित कॉरिडोर-1 तथा आईएसबीटी से मीठापुर (जगनपुरा होते हुए) तक चल रहे निर्माण कार्य सहित पूरी परियोजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी थी।
इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए प्रभावी और वैज्ञानिक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया था कि परियोजना के विभिन्न स्थलों पर एक साथ तेजी से कार्य किए जाएं, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा किया जा सके। निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। परियोजना की नियमित निगरानी कर प्रगति की सतत समीक्षा की जाए और समयबद्ध ढंग से सभी कार्य पूरे किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि पटना मेट्रो के संचालन से राजधानीवासियों को सुरक्षित, तेज, आधुनिक और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी व लोगों का आवागमन अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगा। उन्होंने कहा था कि राजधानी के सुनियोजित विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सैटेलाइट टाउनशिप का विकास समयबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना आवश्यक है।
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