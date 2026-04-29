नकली लाश का प्रैंक वीडियो बनाना पड़ा महंगा, जाएंगे जेल;ऐक्शन की वजह समझिए

भभुआ रोड स्टेशन के प्रतीक्षालय में एक दिन पूर्व कुछ युवक नकली डेड बॉडी रखकर प्रैंक वीडियो बना रहे थे। उनकी इस हरकत से मौके पर मौजूद दर्जनों यात्री काफी परेशान दिखे कई यात्री तो इसे वास्तविक घटना समझकर घबराहट में पड़ गए।

बिहार के भभुआ रोड स्टेशन परिसर में नकली शव के साथ प्रैंक वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने सीसीटीवी फुटेज से युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पहचान होते ही वीडियो बनाने वाली टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, भभुआ रोड स्टेशन के प्रतीक्षालय में एक दिन पूर्व कुछ युवक नकली डेड बॉडी रखकर प्रैंक वीडियो बना रहे थे। उनकी इस हरकत से मौके पर मौजूद दर्जनों यात्री काफी परेशान दिखे कई यात्री तो इसे वास्तविक घटना समझकर घबराहट में पड़ गए। हालांकि युवक वीडियो बनाने के बाद मौके से फरार हो गए, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल हुआ और इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल व आरपीएफ को मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाला जा रहा है, ताकि वीडियो बनाने वाले युवकों की पहचान की जा सके। आरपीएफ प्रभारी रामजीलाल बुनकर ने बताया कि स्टेशन जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर इस तरह की हरकतें नियमों के विरुद्ध हैं और इससे यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थलों पर प्रैंक वीडियो न बनाने की अपील आरपीएफ ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के प्रैंक वीडियो न बनाएं, क्योंकि इससे अनावश्यक भय और अफवाह फैल सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान होने की संभावना जताई जा रही है।