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नकली लाश का प्रैंक वीडियो बनाना पड़ा महंगा, जाएंगे जेल;ऐक्शन की वजह समझिए

Apr 29, 2026 11:27 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भभुआ रोड स्टेशन के प्रतीक्षालय में एक दिन पूर्व कुछ युवक नकली डेड बॉडी रखकर प्रैंक वीडियो बना रहे थे। उनकी इस हरकत से मौके पर मौजूद दर्जनों यात्री काफी परेशान दिखे कई यात्री तो इसे वास्तविक घटना समझकर घबराहट में पड़ गए।

नकली लाश का प्रैंक वीडियो बनाना पड़ा महंगा, जाएंगे जेल;ऐक्शन की वजह समझिए

बिहार के भभुआ रोड स्टेशन परिसर में नकली शव के साथ प्रैंक वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने सीसीटीवी फुटेज से युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पहचान होते ही वीडियो बनाने वाली टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, भभुआ रोड स्टेशन के प्रतीक्षालय में एक दिन पूर्व कुछ युवक नकली डेड बॉडी रखकर प्रैंक वीडियो बना रहे थे। उनकी इस हरकत से मौके पर मौजूद दर्जनों यात्री काफी परेशान दिखे कई यात्री तो इसे वास्तविक घटना समझकर घबराहट में पड़ गए। हालांकि युवक वीडियो बनाने के बाद मौके से फरार हो गए, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल हुआ और इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल व आरपीएफ को मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाला जा रहा है, ताकि वीडियो बनाने वाले युवकों की पहचान की जा सके। आरपीएफ प्रभारी रामजीलाल बुनकर ने बताया कि स्टेशन जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर इस तरह की हरकतें नियमों के विरुद्ध हैं और इससे यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थलों पर प्रैंक वीडियो न बनाने की अपील

आरपीएफ ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के प्रैंक वीडियो न बनाएं, क्योंकि इससे अनावश्यक भय और अफवाह फैल सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान होने की संभावना जताई जा रही है।

रेलवे स्टेशन पर प्रैंक वीडियो बनाने पर होती है कड़ी सजा

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के तहत स्टेशन परिसर में बिना अनुमति के प्रैंक वीडियो बनाने पर जेल और जुर्माना दोनो तरह की सजा है। ऐसा करते पकड़े जाने पर आर्थिक नुकसान के साथ साथ तीन से छह माह तक जेल का प्रावधान है। रेल प्रशासन ने जगह जगह पर इस तरह की हरकत करने वालों पर को आगाह करते हुए बचने का सलाह भी दी है। यदि प्रैंक वीडियो बनाने पर किसी तरह की घटना हो जाती है सजा बढ़ भी सकती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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