Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMakhdumpur Assembly Seat Result 2025 who will win Subedar Das RJD Rani Kumari LJPRV election counting
Makhdumpur Result LIVE: मखदुमपुर चुनाव नतीजा; सूबेदार दास और रानी कुमारी में कौन जीतेगा?

Makhdumpur Result LIVE: मखदुमपुर चुनाव नतीजा; सूबेदार दास और रानी कुमारी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Makhdumpur Assembly Seat Result LIVE 2025: जहानाबाद जिले की मखदुमपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के सूबेदार दास जीतते हैं या लोकजन शक्ति पार्टी की रानी कुमारी।

Fri, 14 Nov 2025 05:59 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद जिले की मखदुमपुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के सूबेदार दास और लोकजन शक्ति पार्टी की रानी कुमारी के बीच हार-जीत का मुकाबला है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के सतीश कुमार ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के देवेंद्र कुमार को हराया था। इससे पहले भी आरजेडी ने हम को हराया था। इस चुनाव में क्या आरजेडी अपनी जीत बरकरार रखते हुए जीत दर्ज कर पाएगी या पहली बार चुनाव लड़ रहीं रानी कुमारी जीत जाएंगीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मखदुमपुर विधासनभा जहानाबाद जिले की अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के सतीश दास (71571 वोट) ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के देवेंद्र कुमार (49006 वोट) को हराया था, बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। वैसे तो यह एससी सुरक्षित सीट है, लेकिन कोइरी, यादव और भूमिहार जाति के मतदाता अहम भूमिका में रहते हैं।

जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस सीट से कई दिग्गज नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी 2010 में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इससे पहले लालू यादव सरकार में मंत्री रहे बागी वर्मा भी दो बार (1995 एवं 2000) में मखदुमपुर से विधायक रहे। साल 2015 के चुनाव में तो आरजेडी के सूबेदार दास (66631 वोट) ने हम के जीतनराम मांझी (39854 वोट) को हराया था।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नीतीश सरकार में मंत्री रहे कृष्णनंदन वर्मा भी 2005 में यहां से विधायक रहे। हालांकि, उस समय वह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो मखदुमपुर विधानसभा में कांग्रेस ने 6, आरजेडी ने 3, लोजपा ने एक और जेडीयू ने एक बार चुनाव जीता।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Makhdumpur Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।