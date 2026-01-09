Hindustan Hindi News
make pregnant and get 10 lakh cyber fraud in Nawada Bihar for pregnancy and playboy service
गर्भवती बनाओ, 10 लाख पाओ; ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और प्लेबॉय सर्विस के नाम पर साइबर फ्रॉड

गर्भवती बनाओ, 10 लाख पाओ; ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और प्लेबॉय सर्विस के नाम पर साइबर फ्रॉड

संक्षेप:

आरोपितों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब व प्लेबॉय सर्विस का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही थी। वे महिलाओं को भी नहीं छोड़ते थे।

Jan 09, 2026 06:18 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में साइबर फ्रॉड का नया पैंतरा सामने आया है। फ्रॉड ने निःसंतान महिलाओं की संवेदना और सेक्स के लिए लालायित रहने वालों की बेचैनी को हथियार बना लिया। नवादा में ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और प्लेबॉय सर्विस के नाम पर लाखों की ठगी की। पुलिस ने हिसुआ थाना क्षेत्र से दो साइबर ठगों रंजन कुमार और एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपितों ने एक निःसंतान महिला को प्रेग्नेंट कर दस लाख कमा का झांसा दिया और कई लोगों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स के बहाने लाखों की ठगी कर ली। इनके मोबाइल चैट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं।

गिरफ्तार आरोपितों के पास से फर्जी सिम, ग्राहक डेटा, क्यूआर कोड और लेन-देन का पूरा विवरण बरामद हुआ। आरंभिक जांच में पता चला कि सिम पश्चिम बंगाल और गुजरात के लाभुकों के नाम से जारी किए गए थे। पुलिस ने गिरोह के दो सरगनाओं के नाम उजागर किए। उनके निर्देश पर आरोपित धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। चार लोगों के खिलाफ संगठित धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवाओं और मर्दों को कॉल कर महिला को प्रेग्नेंट कर देने पर 10 लाख रुपये देने का झांसा दिया जा रहा था। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा दिया जाता था। रजिस्ट्रेशन के नाम पर डॉक्यूमेंट्स मांग और लाखों की ठगी कर ली जाती थी। सेक्स का मजा लेते 10 लाख पाने के लालच में बड़ी संख्या लोग उसकी जाल में फंस गए।

महिलाओं को भी नहीं छोड़ा

पूछताछ में पकड़े गये आरोपितों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब व प्लेबॉय सर्विस का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही थी। वे महिलाओं को भी नहीं छोड़ते थे। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं उन्हें जाल में फंसाकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली की जा रही थी। एक्सपर्ट काउंसेलिंग करके उनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता था कि शोषण होने पर भी वे शिकायत नहीं करतीं। उन्हें बताया जाता था कि नई टेक्निक से प्रेग्नेंट कर उन्हें संतान सुख दिया जाएगा। दूसरी ओर प्लेबॉय का काम करने वालों को कॉल कर एक महिला को प्रेग्नेंट कर देने पर 10 लाख रुपये देने का झांसा दिया जा रहा था। उनसे भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी की जाती थी।

एक घर में चल रहा था ठगी का कारोबार

दरअसल हिसुआ पुलिस को थाना क्षेत्र से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की सूचना मिली थी। इसके बाद नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने एसआईटी गठित की। साइबर पुलिस की एसआईटी ने तकनीकी सर्विलांस व मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से बुधवार की दोपहर बाद हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवां गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया।

सनसनीखेज कॉल रिकॉर्ड्स

गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल चैट से चौंकाने वाले खुलासे हुए। बड़ी संख्या में कॉल रिकॉर्ड्स, चैट और संदिग्ध तस्वीरें मिली हैं। एसपी ्भिनव धीमान ने कहा कि यह साइबर फ्रॉड का एक अति गंभीर मामला है। इसमें लोगों के भावना, सामाजिक स्थिति और नैतिक मूल्यों को भी चोट पहुंचाया जा रहा था। पुलिस इनका नेटवर्क खंगालने में जुट गई है।

Bihar Crime News
