निशांत को कुर्सी पर बैठाकर दिल्ली जाइए, सीएम नीतीश की सभा में लगे नारे; 25 से 30 की मांग भी उठी
नीतीश कुमार जब भाषण करने उठे तब भी लोग शांत नहीं हुए। लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार के नाम पर बिहार विधानसभा चुनाव में वोट दिए थे। कहा जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश।
नालंदा में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की सभा में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। जय निशांत, तय निशांत के नारे लगे। नीतीश कुमार के समर्थकों ने 25 से 30 फिर से नीतीश नारे की याद दिलाई गयी। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार की हालत विधवा नारी की तरह हो जाएगी। इसलिए वे अभी दिल्ली नहीं जाएं। अगर जाते ही हैं तो निशांत कुमार को अपनी कुर्सी पर बैठाकर जाएं।
गुरुवार को नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लगातार निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगते रहे। दरअसल निशांत कुमार को लेकर जदयू में हलचल मची है। अनंत सिंह ने पहले ही निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग कर दी। दूसरी ओर एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सभा में मंच से निशांत के लिए आशीर्वाद मांगा। सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि जो भी पद मिलेगा उसे निशांत संभाल सकते है। वे सीएम या डिप्टी सीएम कुछ भी बन सकते हैं क्यों कि डिजर्व करते हैं। मुख्यमंत्री के संवाद में शामिल महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएं। बिहार और यहां के लोगों को उनकी जरूरत है।
कुछ देर के लिए लिए स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। नीतीश कुमार जब भाषण करने उठे तब भी लोग शांत नहीं हुए। लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार के नाम पर बिहार विधानसभा चुनाव में वोट दिए थे। कहा जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वे बीच में ही बिहार को छोड़कर क्यों दिल्ली जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे पति के बगैर कोई महिला विधवा हो जाती है। उन्हें यहीं रहना चाहिए। उन्हें बिहार में रहकर यहीं की राजनीति करना है। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर वे दिल्ली जाना जरूरी समझते हैं तो निशांत कुमार को पहले अपनी कुर्सी पर बैठाकर जाएं।
जदयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार काफी ऐक्टिव हैं। पार्टी की गतिविधियों के साथ वे सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। गुरुवार को उन्होंने पटना में माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। निशांत कुमार ने बिहार की उन्नति, प्रगति के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। नीतीश कुमार राज्यसभा के निर्वाचित हो चुके हैं। दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद बिहार में नई सरकार का बनना तय है। आगामी सरकार में निशांत कुमार की बड़ी भूमिका हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें