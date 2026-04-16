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नीट छात्रा मौत कांड में बड़ा अपडेट- शंभु गर्ल्स होस्टल के मालिक मनीष को मिली जमानत

Apr 16, 2026 02:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मनीष रंजन शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है जिसमें छात्रा रहती थी। मनीष पर छात्रा की मौत के मामले में साक्ष्य मिटाने का आरोप है।

नीट छात्रा मौत कांड में बड़ा अपडेट- शंभु गर्ल्स होस्टल के मालिक मनीष को मिली जमानत

NEET Girl Death: पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदेहास्पद मौत(दु्ष्कर्म और हत्या का आरोप) मामले से संबंधित बड़ी खबर आई है। इस मामले में जेल में बंद मनीष रंजन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 90 दिन बीतने के बाद चार्जशीट दायर नहीं होने पर पटना की पॉक्सो कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष रंजन उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है जिसमें छात्रा रहती थी। मनीष रंजन पर छात्रा की मौत के मामले में साक्ष्य मिटाने का आरोप है। पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत कई दौर की सुनवाई के बाद उसे बेल दिया गया है। इस कांड की जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट की निगरानी में छानबीन की जा रही है।

पटना के कंकड़बाग स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट (NEET) छात्रा की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म के मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की गिरफ्तारी हई थी। पटना पुलिस ने छात्रा की मौत के तीन दिन बाद, यानी 14 जनवरी 2026 को मनीष रंजन को गिरफ्तार किया कर लिया थ। मनीष रंजन पर न केवल हॉस्टल मालिक होने के नाते लापरवाही बरतने, बल्कि इस मामले का मास्टरमाइंड होने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है।

मरने वाली छात्रा नाबालिग थी और मामला दुष्कर्म और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़ा था। इन वजहों से इसमें पॉक्सो एक्ट और हत्या/आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मनीष रंजन की जमानत को लेकर हाल के महीनों में कई बार सुनवाई हुई लेकिन, कोर्ट ने बेल नहीं दिया। फरवरी 2026 और फिर 11-12 मार्च 2026 को पटना की विशेष अदालत (POCSO Court) ने मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। आखिरकार, गुरुवार को पुलिस की ओर से की गई लापरवाही के कारण मनीष को जमानत मिल गई। गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया जा सका।

छह जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बीमार हो गई थी। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक से दूसरे अस्पताल में रेफर भी किया गया। 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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