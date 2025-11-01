Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsmajor twist in Dularchand murder case cause of death not gunshot why three FIRs in one incident
दुलारचंद मर्डर में बड़ा ट्विस्ट; मौत का कारण गोली लगना नहीं, 1 कांड में 3 एफआईआर क्यों

दुलारचंद मर्डर में बड़ा ट्विस्ट; मौत का कारण गोली लगना नहीं, 1 कांड में 3 एफआईआर क्यों

संक्षेप: पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक, दुलारचंद की एड़ी में लगी गोली आरपार हो गई थी। हालांकि मौत की वजह गोली लगना नहीं है, बल्कि गाड़ी से कुचलने और पिटाई के कारण लगी चोट है।

Sat, 1 Nov 2025 06:06 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान
मोकामा में गुरुवार को मारे गए जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव हत्या कांड में बड़ा मोड़ आ गया है। दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई। शव को शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहां तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक, दुलारचंद की एड़ी में लगी गोली आरपार हो गई थी। हालांकि मौत की वजह गोली लगना नहीं है, बल्कि गाड़ी से कुचलने और पिटाई के कारण लगी चोट है।

उधर, इस मामले में तीन प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज कराई है। इसमें अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। वहीं, पुलिस ने शुक्रवार को पत्थरबाजी करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने कहा कि वीडियो के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है। गौर हो कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान घोसवरी के तारतर गांव निवासी दुलारचंद यादव की गुरुवार को गोली मारने के बाद वाहन से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भदौर थाने में अलग-अलग तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुलारचंद के पोते की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व विधायक सह जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत पांच पर केस दर्ज किया था। वहीं, अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार के आवेदन पर भदौर पुलिस ने जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी,लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो पर केस कराया है।

गोलीबारी का प्रशासन ने किया खंडन

दुलारचंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दौरान गोली चलने की अफवाह फैली। मगर जिला प्रशासन ने इसका खंडन किया है। वहीं, प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि कुछ समाचार माध्यमों ने शव यात्रा के दौरान फायरिंग की सूचना प्रस्तावित की, लेकिन फायरिंग की बात बिलकुल निराधार और असत्य है।

तनाव का माहौल

दुलारचंद की हत्या के बाद महागठबंधन और एनडीए समर्थकों के बीच तनाव का माहौल है। शुक्रवार को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नेता और पार्टी के समर्थक सहमे रहे। इलाके में हत्याकांड के बाद चर्चा का माहौल गर्म रहा। बाढ़ और मोकामा में अर्धसैनिक बल और पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दो घंटे ट्रैफिक रूट को भी बदल दिया गया।

भारी सुरक्षा के बीच शव का पोस्टमार्टम

गुरुवार को हुई घटना के बाद समर्थकों ने दुलारचंद के शव उठने नहीं दिया था। पुलिस के आश्वासन पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे शव को ट्रैक्टर ट्राली से बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। जगह-जगह पर समर्थकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। शव के साथ राजद प्रत्याशी वीणा देवी, जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ सैकड़ों लोग थे। शव को बाढ़ आने में करीब सात घंटे लगे। अस्पताल गेट के पास समर्थक और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने डेढ़ घंटे में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शव वाहन से दुलारचंद के शव को उसके स्थानीय घर मिलकीपर ले जाया गया। इसके बाद उमानाथ घाट शव का उनका अंतिम संस्कार कराया गया।

महागठबंधन प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर हमला, वाहनों के शीशे तोड़े

पंडारक के पास महागठबंधन प्रत्याशी वीणा देवी के प्रचार काफिले पर शुक्रवार की दोपहर पथराव हुआ। इस दौरान दो वाहनों के शीशे टूट गए। इस संबंध में दीदारगंज निवासी समर्थक अधिवक्ता गौतम कुमार ने सुमित कुमार समेत आठ लोगों पर पंडारक थाने में तोड़फोड़ और अशांति पैदा करने का केस दर्ज कराया है। हमले में वीणा देवी की कार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उनको किसी तरह बचाकर दूसरे वाहन से भेजा। हालांकि पुलिस ने वीणा देवी की कार पर पथराव की पुष्टि नहीं की है।

दुलारचंद का पत्थरबाजी करते वीडियो वायरल

उपाधीक्षक की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर रोहण कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार समेत तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। टीम ने पहले शव का एक्सरे कराया। दुलारचंद के शव पर कई जगह जख्म के निशान थे। एक गोली उनके पैर की एड़ी से आर-पार हो गई थी। मौत का कारण गोली लगना नहीं, बल्कि चोट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। -डॉ. अजय कुमार, मेडिकल बोर्ड के सदस्य

शुक्रवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें दुलारचंद यादव जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

