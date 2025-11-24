Hindustan Hindi News
पूसा कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, एसिड बोतल फटने से 4 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर

पूसा कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, एसिड बोतल फटने से 4 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर

संक्षेप:

मजदूर पूसा विश्वविद्यालय में सोमवार को सफाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक डब्बा में रखा बोतल ब्लास्ट कर गया। चार मजदूर एसिड से झुलस गए। सभी घायल मजदूरों को आनन फानन में पूस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया

Mon, 24 Nov 2025 10:29 AM
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। सफाई के दौरान एसिड का बोतल फट गया जिसकी चपेट में आकर चार मजदूर घायल हो गए। इन घायलों में दो मजदूरों की हालत गंभीर है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

जानकारी के मुताबिक चारों मजदूर पूसा विश्वविद्यालय में सोमवार को सफाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक डब्बा में रखा बोतल ब्लास्ट कर गया। चार मजदूर एसिड से झुलस गए। सभी घायल मजदूरों को आनन फानन में पूस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां दो मजदूरों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जानकारी मिलने पर पूसा विवि के पदाधिकारी घटना स्थल पर गए हैं।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, 7 अक्टूबर 2016 को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के राज्य कृषि विश्वविद्यालय में रूपांतरण के बाद अस्तित्व में आया। पूसा, बिहार सरकार द्वारा 1970 में स्थापित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ कृषि अनुसंधान और शिक्षा की अवधारणा ने पहली बार आकार लिया। इस स्थान का इतिहास वर्ष 1905 से शुरू होता है, जब देश में बार-बार होने वाली खाद्यान्न की कमी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कृषि अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, पूसा की स्थापना की थी। अपनी वर्तमान भूमिका में, विश्वविद्यालय कृषि और संबद्ध विज्ञानों के संदर्भ में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र और उत्तरदायित्व का विस्तार पूरे देश में करता है, विशेष रूप से बिहार राज्य के संदर्भ में।

