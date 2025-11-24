पूसा कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, एसिड बोतल फटने से 4 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर

संक्षेप: मजदूर पूसा विश्वविद्यालय में सोमवार को सफाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक डब्बा में रखा बोतल ब्लास्ट कर गया। चार मजदूर एसिड से झुलस गए। सभी घायल मजदूरों को आनन फानन में पूस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। सफाई के दौरान एसिड का बोतल फट गया जिसकी चपेट में आकर चार मजदूर घायल हो गए। इन घायलों में दो मजदूरों की हालत गंभीर है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक चारों मजदूर पूसा विश्वविद्यालय में सोमवार को सफाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक डब्बा में रखा बोतल ब्लास्ट कर गया। चार मजदूर एसिड से झुलस गए। सभी घायल मजदूरों को आनन फानन में पूस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां दो मजदूरों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जानकारी मिलने पर पूसा विवि के पदाधिकारी घटना स्थल पर गए हैं।