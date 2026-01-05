BRABU में बड़ा गड़बड़झाला; एक प्रोफेसर, एक ही कॉलेज, दो-दो विभागों से अनुभव प्रमाणपत्र

संक्षेप: बीआरएबीयू में वर्ष 2020 से अब तक हुई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जांच चल रही है। विश्वविद्यालय के एक कॉलेज से एक असिस्टेंट प्रोफेसर को दो विषयों का अनुभव प्रमाणपत्र देने का मामला सामने आया है।

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र का खेल उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय के एक कॉलेज से एक असिस्टेंट प्रोफेसर को दो विषयों का अनुभव प्रमाणपत्र देने का मामला सामने आया है। शिक्षक को फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों विषयों में पढ़ाने का अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। इस प्रमाणपत्र के आधार पर विवि सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को अनुभव में 10 अंक देकर सहायक प्राध्यापक की नौकरी भी दे दी। बीआरएबीयू में चल रही अनुभव प्रमाणपत्रों की जांच में लगातार ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं।

बीआरएबीयू में वर्ष 2020 से अब तक हुई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, संबद्ध कॉलेजों में अस्थायी तौर पर नियुक्त शिक्षकों को भी फुल टाइम पढ़ाने का अनुभव प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इन प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर भी नहीं जांचा गया और सीधे विवि सेवा आयोग को अग्रसारित कर दिया गया। विवि के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने इस संबंध् में कहा कि ऐसे मामलों में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

गलत प्रमाणपत्र देने वाले कॉलेजों से जवाब तलब विवि प्रशासन गलत अनुभव प्रमाणपत्र देने वाले कॉलेजों से भी जानकारी मांगने की तैयारी कर रहा है। जांच के दौरान पाई गई गड़बड़ियों को चिह्नित किया जा रहा है। जिन कॉलेजों से गलत तरीके से अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उनसे इस बारे में जवाब तलब किया जाएगा। कई कॉलेजों से उन विषयों के भी अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जिनकी संबद्धता उन्हें विवि या सरकार से मिली ही नहीं है।