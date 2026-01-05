Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMajor scam BRABU One professor same college experience certificates from two departments
BRABU में बड़ा गड़बड़झाला; एक प्रोफेसर, एक ही कॉलेज, दो-दो विभागों से अनुभव प्रमाणपत्र

BRABU में बड़ा गड़बड़झाला; एक प्रोफेसर, एक ही कॉलेज, दो-दो विभागों से अनुभव प्रमाणपत्र

संक्षेप:

बीआरएबीयू में वर्ष 2020 से अब तक हुई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जांच चल रही है। विश्वविद्यालय के एक कॉलेज से एक असिस्टेंट प्रोफेसर को दो विषयों का अनुभव प्रमाणपत्र देने का मामला सामने आया है।

Jan 05, 2026 11:50 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र का खेल उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय के एक कॉलेज से एक असिस्टेंट प्रोफेसर को दो विषयों का अनुभव प्रमाणपत्र देने का मामला सामने आया है। शिक्षक को फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों विषयों में पढ़ाने का अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। इस प्रमाणपत्र के आधार पर विवि सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को अनुभव में 10 अंक देकर सहायक प्राध्यापक की नौकरी भी दे दी। बीआरएबीयू में चल रही अनुभव प्रमाणपत्रों की जांच में लगातार ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीआरएबीयू में वर्ष 2020 से अब तक हुई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, संबद्ध कॉलेजों में अस्थायी तौर पर नियुक्त शिक्षकों को भी फुल टाइम पढ़ाने का अनुभव प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इन प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर भी नहीं जांचा गया और सीधे विवि सेवा आयोग को अग्रसारित कर दिया गया। विवि के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने इस संबंध् में कहा कि ऐसे मामलों में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

गलत प्रमाणपत्र देने वाले कॉलेजों से जवाब तलब

विवि प्रशासन गलत अनुभव प्रमाणपत्र देने वाले कॉलेजों से भी जानकारी मांगने की तैयारी कर रहा है। जांच के दौरान पाई गई गड़बड़ियों को चिह्नित किया जा रहा है। जिन कॉलेजों से गलत तरीके से अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उनसे इस बारे में जवाब तलब किया जाएगा। कई कॉलेजों से उन विषयों के भी अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जिनकी संबद्धता उन्हें विवि या सरकार से मिली ही नहीं है।

आज से राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों की जांच

बीआरएबीयू में सोमवार से आयोग की ओर से चयनित हुए राजनीति विज्ञान के 59 सहायक प्राध्यापकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच आठ जनवरी तक चलेगी। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। राजनीति विज्ञान में चयनित सहायक प्राध्यापकों के चयन सूची पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिन्होंने इवनिंग कॉलेज का अनुभव प्रमाणपत्र दिया है और नौकरी में रहते हुए भी ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लिया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News BRABU brabu news
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।