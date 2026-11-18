श्रवण कुमार यूपी औार श्याम रजक महाराष्ट्र के प्रभारी बने, JDU में बड़ा फेरबदल
जनता दल (यूनाइटेड) में बड़ा सांगठनिकल फेरबदल हुआ है। मंत्री श्रवण कुमार को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिम्मा संभालेंगे।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जदयू ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न प्रकोष्ठों में भी बदलाव किया गया है। मंत्री श्रवण को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिम्मा संभालेंगे। राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान को मुख्यालय, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर का दायित्व मिला। पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा को यूपी का सह-प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक महाराष्ट्र, रामसेवक सिंह झारखंड, राज सिंह मान हरियाणा, मनीष वर्मा ओडिशा और हर्षवर्धन सिंह गोवा के प्रभारी बने।
पूर्व सांसद अनिल हेगड़े पूर्वोत्तर राज्यों का सह-प्रभारी बने। राष्ट्रीय सचिवों में रवींद्र प्रसाद सिंह को छत्तीसगढ़, विद्यासागर निषाद को मध्य प्रदेश, दयानंद राय को पश्चिमी यूपी, संजय कुमार को कर्नाटक, मोहम्मद निसार को पार्टी मुख्यालय और तमिलनाडु, शैलेंद्र कुमार को पंजाब, रूही तागुंग को असम व धर्मेंद्र तिवारी को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र कुमार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मुक्त कर पंजाब का प्रभारी राष्ट्रीय सचिव, कमलेश राज दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए।
चंदेश्वर चंद्रवंशी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिम्मा संभालेंगे
पार्टी ने महिला संगठन की जिम्मेदारी पूर्व सांसद कहकशां परवीन को सौंपी है। निवेदिता को महिला प्रकोष्ठ का सह-प्रभारी बनाया गया है। पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अशोक राम को अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इं. सुनील कुमार को दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव रंजन को राष्ट्रीय महासचिव के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया प्रकोष्ठ का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय मीडिया पैनल में निखिल मंडल, विधायक कोमल सिंह, शालिनी पटेल को शामिल किया गया है।