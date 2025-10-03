Major reshuffle in Bihar Police ahead of elections 42 DSPs including 3 IPS officers transferred चुनाव से पहले बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल; 3 IPS समेत 42 DSP का तबादला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMajor reshuffle in Bihar Police ahead of elections 42 DSPs including 3 IPS officers transferred

चुनाव से पहले बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल; 3 IPS समेत 42 DSP का तबादला

बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 आईपीएस समेत 42 डीएसपी का तबादला किया गया है। जबकि 51 नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई।

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाFri, 3 Oct 2025 10:15 PM
चुनाव से पहले राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया है। भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला किया है। 51 नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है, जबकि 42 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई। गृह विभाग के अनुसार, सासाराम स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला) के समादेष्टा अशोक कुमार सिंह को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात किया गया है।

जमुई स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-11 के समादेष्टा हिमांशु शेखर त्रिवेदी को नागरिक सुरक्षा, बिहार में पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक एवं भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य रवीश कुमार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक (कार्मिक -2) के पद पर तैनात किया गया है।

42 डीएसपी का तबादला करते हुए नई जगहों पर जिम्मेदारी दी गई है। इनमें मो. अली अंसारी को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, रेल, पटना, संजय कुमार-1 को बी-सैप-11, जुमई का समादेष्टा, सतीश कुमार को विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा, पटना, मनोज कुमार को समादेष्टा, बी-सैप (महिला), सासाराम, लालबाबू यादव को प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, पंकज कुमार को डीएसपी-2, कहलगांव, संजय कुमार को एएसपी, गया, हरीश शर्मा को एएसपी, सीआईडी, पटना, मनोज कुमार पांडेय को एएसपी, जहानाबाद, रमेश कुमार को वरीय डीएसपी-सीआईडी, पटना,रवींद्र मोहन प्रसाद को डीएसपी, बेलहर, राजकिशोर कुमार को एएसपी, बी-सैप-9, जमालपुर, आशुतोष कुमार को डीएसपी-साइबर, सीवान बने हैं।

उमेश कुमार को डीएसपी, यातायात, मोतिहारी, मुकुल परिमल पांडेय को वरीय डीएसपी, पुलिस मुख्यालय, पटना, संतोष कुमार को डीएसपी यातायात, जहानाबाद, बिरजू पासवान को डीएसपी रक्षित, किशनगंज, ओमप्रकाश अरुण को डीएसपी रक्षित, अरवल, नगीना पासवान को डीएसपी, रक्षित, नौवगछिया, राजेश कुमार मांझी को डीएसपी, रक्षित, मोतिहारी, इंद्रजीत बैठा को डीएसपी-2, बांका, रामनरेश पासवान को डीएसपी-रक्षित कैमूर बनाया है

मिथिलेश कुमार सिंह को डीएसपी रक्षित पटना, विपिन नारायण शर्मा को केंद्रीय वस्त्र एवं आयुष भंडार, पटना, आशुतोष कुमार सिंह को डीएसपी रक्षित, गया, अमरनाथ को डीएसपी, बी-सैप- 10, पटना, अर्जुन कुमार गुप्ता को डीएसपी मुख्यालय, मुंगेर, अर्चना कुमार को डीएसपी मुख्यालय, बेतिया, निशिकांत भारती को यातायात डीएसपी, सीवान, अभिषेक कुमार को यातायात डीएसपी, नवादा, अनिल कुमार को यातायात डीएसपी नवगछिया, नरेंद्र शर्मा को डीएसपी रक्षित, समस्तीपुर नियुक्त किया है।

मनोरंजन भारती को डीएसपी भभुआ, रविभूषण को डीएसपी रक्षित, मधेपुरा, रणजीत कुमार को डीएसपी रक्षित, खगड़िया, चितरंजन ठाकुर को डीएसपी, विशेष शाखा, पटना, संजीव कुमार-2 डीएसपी, पुलिस मुख्यालय पटना, अखिलेश कुमार को डीएसपी गोगरी, संजय कुमार सुधांशु डीएसपी-2 मढौरा, सुबोध कुमार को डीएसपी, रेल पटना, बासुकीनाथ झा को डीएसपी, बेनीपुर और दीवान एकराम खान को डीएसपी, डीजी, बी-सैप, कार्यालय, पटना के पद पर तैनात किया गया है।

वहीं, 51 नवप्रोन्नत डीएसपी में आशुतोष कुमार व नैयर एजाज अहमद को विशेष शाखा, पटना, राजेश कुमार राय को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण, पटना, ललन कुमार को मुख्यालय- 2, रोहतास, कृपाचंद्र जायसवाल को निगरानी ब्यूरो, राजीव कुमार लाल को विशेष कार्यबल, पटना, नीरज कुमार पंजियार को रक्षित, शिवहर, अब्दुल गफ्फार को विशेष सशस्त्र पुलिस-6, मुजफ्फरपुर, जयशंकर मिश्र को विशेष शाखा, पटना में तैनात किया गया है।